Hoàn thành GPMB tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long nối cao tốc Hà Nội - Hòa Bình

TPO - Công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đã hoàn thành. Các đơn vị đang tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến trước ngày 30/6.
Ngày 1/6, UBND xã Hòa Lạc cho biết, xã đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình).
Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình có tổng mức đầu tư 5.249 tỷ đồng, chiều dài khoảng 6,7km, mặt cắt ngang từ 120-161m. Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là 60,5ha, liên quan 688 thửa đất.
Để triển khai dự án, xã Hòa Lạc xác định công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Lãnh đạo xã thường xuyên tổ chức kiểm điểm tiến độ, đối thoại với người dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Đến nay, toàn bộ diện tích đất thuộc phạm vi dự án đã hoàn thành kiểm đếm và được bàn giao cho chủ đầu tư để tổ chức thi công.
Vào đầu tháng 5/2026, khi đi thực địa kiểm tra tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu địa phương, các đơn vị thi công khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông tuyến trước ngày 30/6.
UBND TP Hà Nội cho biết, Đại lộ Thăng Long dài khoảng 30km, là tuyến giao thông hướng tâm phía Tây kết nối trung tâm Thủ đô với Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc. Tuyến được đưa vào khai thác từ tháng 10/2010 với quy mô 6 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường song hành hai bên. Cao tốc Hà Nội - Hòa Bình dài 26 km đã đưa vào khai thác năm 2018 với 2 làn xe cơ giới, vận tốc 80 km/h. Cuối tháng 8/2023, tỉnh Hòa Bình đã họp cho ý kiến mở rộng cao tốc Hà Nội - Hòa Bình lên 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h. Khi dự án mở rộng hoàn thành, từ Hòa Bình về Hà Nội chỉ mất khoảng 30 phút.