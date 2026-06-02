Giáo dục, phổ biến pháp luật mà vẫn tổ chức hội nghị, văn bản giấy thì khó đạt hiệu quả thực chất

TPO - Ông Nguyễn Quang Huân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, nếu công tác phổ biến pháp luật vẫn chủ yếu theo mô hình hội nghị, văn bản giấy và truyền đạt hành chính một chiều thì sẽ khó đạt hiệu quả thực chất.

Sáng 2/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Theo đại diện Bộ Tư pháp, việc xây dựng dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) được triển khai theo quy trình sửa đổi toàn diện, trên cơ sở tổng kết thi hành luật năm 2012, rà soát các chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan…

Góp ý vào dự thảo luật, ông Nguyễn Quang Huân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nêu rằng, hiện nay, số lượng luật mới, chính sách mới được ban hành ngày càng lớn. Điều này đòi hỏi công tác phổ biến pháp luật phải đi trước một bước, nhanh hơn, hiện đại hơn và sát thực tiễn hơn.

Ông Nguyễn Quang Huân cũng nêu, hành vi tiếp cận thông tin của người dân đã thay đổi rất mạnh. Người dân hiện nay tiếp cận thông tin chủ yếu qua môi trường số, mạng xã hội và thiết bị di động. Nếu công tác phổ biến pháp luật vẫn chủ yếu theo mô hình hội nghị, văn bản giấy và truyền đạt hành chính một chiều thì sẽ khó đạt hiệu quả thực chất.

Theo ông Huân, hiện nay đang áp dụng hình thức một luật sửa nhiều luật hoặc ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hiện hành rồi dùng văn bản hợp nhất để thống nhất lại nội dung Luật mới sau sửa đổi, bổ sung.

Tuy nhiên, văn bản hợp nhất lại không có tính pháp lý và ít người biết hình thức này. Vì vậy chỉ những người có chuyên môn hoặc hoạt động trong ngành tư pháp - pháp luật mới hiểu cấu trúc hệ thống luật này, còn người dân - đối tượng chịu tác động lại không nắm rõ và gặp nhiều khó khăn khi muốn tra cứu văn bản pháp luật.

“Do đó, ưu tiên cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trước hết cần ưu tiên cho công tác soạn thảo, ban hành và số hóa các văn bản luật mới ban hành hoặc mới sửa đổi để chỉ tồn tại một dạng là 'Luật hiện hành' cho dễ theo dõi và thân thiện với mọi tầng lớp, đối tượng trong xã hội. Đây cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian tới”, ông Nguyễn Quang Huân đề xuất.

Ông Phan Trung Lý - Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho rằng, cần nghiên cứu tăng cường vai trò trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo ông Phan Trung Lý, có thể nghiên cứu chuyển dần một số nhiệm vụ, như: Tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư; tư vấn, hướng dẫn pháp luật ban đầu; xây dựng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; ứng dụng công nghệ số trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện.

“MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên như: Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn Thanh niên; Hội Cựu chiến binh; Công đoàn… có mạng lưới rộng khắp và gần dân hơn cơ quan nhà nước. Nhiều trường hợp người dân tiếp nhận thông tin từ các tổ chức này hiệu quả hơn từ cơ quan hành chính”, ông Phan Trung Lý nêu quan điểm.