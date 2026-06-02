Từ đối ngoại cấp cao đến hợp tác cụ thể về đào tạo, phát triển năng lực quản trị công

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Thái Lan, Singapore và Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27/5 đến ngày 01/6/2026, Học viện Hành chính và Quản trị công (trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Khon Kaen (Thái Lan) và Đại học Philippines.

Các Biên bản ghi nhớ hợp tác được thiết lập trong những lĩnh vực gắn trực tiếp với quản trị công, quản trị địa phương và phát triển năng lực khu vực công, phản ánh sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa đối ngoại cấp cao với phát triển năng lực quản trị phát triển phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Ngày 28/5/2026, tại Nhà Chính phủ Vương quốc Thái Lan, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, PGS,TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công và GS. Charnchai Panthongviriyakul, Hiệu trưởng Đại học Khon Kaen đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ sở đào tạo.

Đại học Khon Kaen là một trong những trường đại học công lập hàng đầu của Thái Lan, có thế mạnh về phát triển địa phương, quản trị công và nghiên cứu phục vụ phát triển vùng, với nhiều kinh nghiệm trong gắn kết hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu phát triển của chính quyền địa phương và cộng đồng.

Sáng 28/5/2026, tại Nhà Thủ tướng Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Học viện Hành chính và Quản trị công và Đại học Khon Kaen, Thái Lan

Sáng ngày 01/6/2026, tại Dinh Malacañang, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand R. Marcos Jr., PGS,TS Nguyễn Bá Chiến đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Hành chính và Quản trị công và Đại học Philippines với GS. Maria Vanessa P. Lusung-Oyzon, Phó Hiệu trưởng phụ trách học thuật, Đại học Philippines.

Sáng 01/6/2026, tại Phủ Tổng thống Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Học viện Hành chính và Quản trị công và Đại học Philippines

Là trường đại học quốc gia và cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Philippines, Đại học Philippines giữ vai trò trung tâm trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách của quốc gia. Trong lĩnh vực hành chính công, chính sách công và quản trị phát triển, Đại học Philippines được đánh giá là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á, có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu chính sách, phát triển năng lực khu vực công và thúc đẩy các sáng kiến đổi mới quản trị.

Các biên bản ghi nhớ được trao trong chuyến thăm lần này tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với quá trình đổi mới quản trị phát triển đất nước, bao gồm quản trị công, quản trị địa phương, cải cách khu vực công, nghiên cứu và tư vấn chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nghiên cứu khoa học và phát triển năng lực khu vực công. Đây cũng là những lĩnh vực gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính và Quản trị công trong đào tạo, bồi dưỡng về hành chính công và quản trị công, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách.

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai những quyết sách có ý nghĩa chiến lược về sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao năng lực thực thi của hệ thống hành chính nhà nước, yêu cầu về chất lượng quản trị phát triển ngày càng trở nên cấp thiết.

Đổi mới quản trị không chỉ là đổi mới cơ cấu tổ chức hay quy trình vận hành mà còn là đổi mới tư duy quản trị phát triển, nâng cao chất lượng thể chế, năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách, phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực dẫn dắt và tổ chức thực hiện các mục tiêu quản trị phát triển trong giai đoạn mới. Đây cũng là những định hướng lớn được Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh trong các bài viết và phát biểu gần đây về xây dựng nền hành chính hiện đại, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia trong bối cảnh phát triển mới, việc mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực tạo điều kiện để Học viện tiếp cận các mô hình đào tạo, nghiên cứu và phát triển năng lực khu vực công gắn với thực tiễn cải cách hành chính, quản trị địa phương, nâng cao chất lượng hoạch định và thực thi chính sách.

Các thỏa thuận hợp tác được thiết lập trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa đối ngoại cấp cao với đào tạo phát triển nguồn nhân lực và năng lực thể chế khu vực công, những yếu tố quyết định năng lực quản trị, năng lực thực thi và năng lực quản trị phát triển, bảo đảm chuyển các mục tiêu phát triển thành kết quả thực tiễn.

Các biên bản ghi nhớ hợp tác được trao trong dịp này tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác về đào tạo, nghiên cứu, phát triển năng lực khu vực công và trao đổi học thuật giữa Học viện với các đối tác trong khu vực.

Đồng thời, đây cũng là dịp để chia sẻ với bạn bè quốc tế những kinh nghiệm và bài học thực tiễn của Việt Nam trong đổi mới hệ thống chính trị, cải cách hành chính, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương và xây dựng nền quản trị phục vụ nhân dân. Điều đó cũng phản ánh một xu hướng mới trong hội nhập quốc tế của Việt Nam: bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động đóng góp, đồng kiến tạo và chia sẻ kinh nghiệm phát triển, thay vì chỉ tiếp nhận kinh nghiệm từ bên ngoài.

Đặc biệt, việc các Biên bản ghi nhớ hợp tác được trao trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng dịp Học viện Hành chính và Quản trị công kỷ niệm 67 năm thành lập (29/5/1959 - 29/5/2026), là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của Học viện.

Trong suốt 67 năm xây dựng và phát triển, từ nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ hành chính của Nhà nước, Học viện đã đồng hành cùng tiến trình xây dựng, đổi mới nền hành chính quốc gia và phát triển đất nước qua nhiều giai đoạn khác nhau. Trong giai đoạn mới, với vai trò là đơn vị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình đổi mới quản trị quốc gia và xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ phát triển đất nước.