Tạo động lực mới cho hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản

TPO - Trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản, lãnh đạo Quân đội hai nước nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như đào tạo, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Sáng 2/6, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Uchikura Hiroaki - Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản, cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước có cuộc hội đàm quan trọng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đón Đại tướng Uchikura Hiroaki tới đồng chủ trì hội đàm.

Chuyến thăm của Đại tướng Uchikura Hiroaki diễn ra đúng một tháng sau chuyến thăm Việt Nam thành công tốt đẹp của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, quan hệ quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua được quan tâm, thúc đẩy, không ngừng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Nổi bật là hai bên đã có các hoạt động như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn; hợp tác huấn luyện, đào tạo; hợp tác giữa các quân, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ); cứu hộ, cứu nạn; công nghiệp quốc phòng; hợp tác an ninh biển; khắc phục hậu quả chiến tranh; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc phòng đa phương, nhất là trong khuôn khổ ADMM+.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Lễ đón Đại tướng Uchikura Hiroaki và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Nhật Bản tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng trân trọng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua việc tài trợ trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường; đồng thời đang tích cực triển khai Dự án viện trợ không hoàn lại các trang thiết bị rà phá bom mìn cho Việt Nam.

Thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn, các cơ chế hợp tác thường niên; tăng cường trao đổi đoàn, chuyên gia an ninh mạng; thúc đẩy các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo về phòng thủ mạng; GGHB LHQ; công nghiệp quốc phòng; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế...

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam mong muốn, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiếp tục dành các suất học bổng đã có và mở rộng loại hình đào tạo, tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học về khoa học kỹ thuật, công nghệ cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Quang cảnh hội đàm.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng sẵn sàng tiếp nhận học viên Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sang Việt Nam dự khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế và các khóa học tiếng Việt tại các học viện, nhà trường.

Cho biết việc hợp tác cứu hộ, cứu nạn có bước phát triển mới và mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn hai bên sớm triển khai Bản ghi nhớ hợp tác đã được Bộ Quốc phòng hai nước ký tháng 12/2025 bằng các nội dung hợp tác cụ thể.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng mời Đại tướng Uchikura Hiroaki, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12/2026.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Uchikura Hiroaki xem các hình ảnh phản ánh hoạt động hợp tác giữa Quân đội hai nước trong thời gian qua.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đại tướng Uchikura Hiroaki diễn ra ngày 31/5 đến ngày 3/6/2026.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Uchikura Hiroaki bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này là cơ hội để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất; tập trung vào trao đổi đoàn; hợp tác đào tạo; hợp tác giữa các quân, binh chủng; GGHB LHQ... Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương hiệu quả.