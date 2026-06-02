Tổng thống Mỹ Trump: Thoả thuận với Iran có thể đạt được trong tuần tới

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Washington và Tehran có thể đạt được một thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn ngay trong tuần tới.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ABC News, khi được hỏi về thời điểm hai bên có thể hoàn tất văn kiện hợp tác, Tổng thống Mỹ Trump đáp: "Tôi nghĩ là vào tuần tới".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ngoại giao vẫn là lựa chọn ưu tiên, song thừa nhận vẫn còn một số vấn đề cần được giải quyết trước khi thỏa thuận có thể được thông qua.

"Tôi vẫn cần đạt được thêm một vài điểm nữa", ông Trump nói.

Trước đó, hãng thông tấn Tasnim đưa tin Iran đã đình chỉ các cuộc đàm phán và trao đổi thông điệp với Mỹ liên quan đến dự thảo thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn và khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Động thái này được cho là nhằm phản đối các hoạt động quân sự tiếp diễn của Israel tại Li-băng.

Đề cập đến hành động của Israel ở miền nam Li-băng, ông Trump nói: "Hôm nay có một chút trục trặc, nhưng tôi đã nhanh chóng khắc phục".

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ tuyên bố ông đã ngăn cản Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiến hành "một cuộc tấn công lớn vào Beirut".

Trao đổi với ABC News, ông Trump nhận định một thỏa thuận hòa bình tiềm năng có thể mang lại kết quả vượt xa những thành công quân sự, dù thừa nhận đây là mục tiêu không dễ đạt được.

"Nhưng chúng ta đang có được những gì chúng ta cần có", ông Trump nói thêm.

Đàm phán Mỹ-Iran đã được nối lại?

Theo một nguồn tin khu vực am hiểu trình đàm phán cho biết các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran đã được nối lại. Trước đó, truyền thông của Iran đưa tin tiến trình này đã bị đình chỉ do căng thẳng liên quan đến các cuộc tấn công của Israel tại Li-băng.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra với "tốc độ nhanh chóng".

Quốc gia vùng Vịnh cạn kiệt tên lửa đánh chặn

Ở một diễn biến khác, Bloomberg cho biết các quốc gia vùng Vịnh đã sử dụng khoảng 2.400 tên lửa đánh chặn kể từ ngày 28/2, gần như tiêu hao toàn bộ kho dự trữ trước khi căng thẳng khu vực leo thang.

Theo nguồn tin này, Iran đã phóng gần 1.200 tên lửa đạn đạo và khoảng 4.000 máy bay không người lái nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh kể từ khi xung đột bùng phát. Riêng trong cuối tuần qua, số vụ phóng được ghi nhận lên tới khoảng 40 vụ mỗi ngày, gấp đôi mức trung bình trước đó.

Bloomberg cho biết phần lớn số tên lửa đánh chặn được sử dụng là Patriot PAC-3 và GEM-T, trong khi tổng kho dự trữ của các nước vùng Vịnh trước chiến tranh được ước tính chưa đến 2.800 quả.

