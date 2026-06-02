Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định số 169 -QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Theo quyết định, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, tháng 5/2026. Ảnh: PV.



Đảng ủy có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh; đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo của Trung ương đối với Đảng bộ.

Quyết định cũng nêu cụ thể các nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Về tổ chức bộ máy, theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy do Bộ Chính trị chỉ định.

Số lượng, cơ cấu Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư do Bộ Chính trị xem xét, quyết định, định hướng cơ cấu gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư là Bí thư Đảng ủy; không quá 4 Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, trong đó có 1 Ủy viên Trung ương Đảng là Phó Bí thư Thường trực... Tập thể Thường trực Đảng ủy gồm: Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định; số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra không quá 13, gồm một số Ủy viên kiêm nhiệm và chuyên trách, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là Phó Bí thư Đảng ủy hoặc Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy kiêm nhiệm.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương được lập 4 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, gồm: Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Văn phòng.