Một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Hải Phòng thế nào?

TPO - Sau gần một năm đi vào hoạt động, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hải Phòng được vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả. Năng lực quản trị hệ thống, quản lý xã hội được nâng lên góp phần phục vụ yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Nhiều chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức

Ngày 2/6, Thành ủy Hải Phòng tổ chức sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ thành ủy Hải Phòng, hệ thống chính trị địa phương từ thành phố đến cơ sở đi vào hoạt động có hiệu quả ngay từ ngày đầu vận hành, không để trống pháp lý, không bỏ sót nhiệm vụ, không gián đoạn công việc trên các lĩnh vực.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng bộ, khoa học, hiệu quả. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, thực hiện đúng nguyên tắc “một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm”.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Hải Phòng.

Thành phố chủ động ban hành nhiều chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức như: chi thu nhập bình quân tăng thêm; hỗ trợ kinh phí đi lại, làm việc hoặc thuê nhà ở; bố trí tàu hỏa, xe buýt đưa, đón cán bộ, người lao động ở xa trung tâm; ưu tiên mua NƠXH với cán bộ ở xa... góp phần động viên cán bộ, viên chức khắc phục khó khăn, yên tâm công tác. Đồng thời, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác.

Ngân sách đầu tư, chi thường xuyên cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, hạ tầng viễn thông, công nghệ được quan tâm, cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành. Công tác số hóa tài liệu, lưu trữ và tạo lập dữ liệu được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Sau gần một năm đi vào hoạt động, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hải Phòng được vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả; năng lực quản trị hệ thống, quản lý xã hội được nâng lên góp phần phục vụ tốt yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Quý I/2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,21%, đứng thứ 3 cả nước. Thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt hơn 95.700 tỷ đồng. Hải Phòng là địa phương đứng thứ nhất cả nước ở cả chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân. Hải Phòng tiếp tục nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh.

Trung tâm phục vụ hành chính công tại các phường trung tâm Hải Phòng những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trí tuệ, nhạy bén

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, thẳng thắn nhìn nhận còn một số tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục trong thời gian tới. Đó là tổ chức đầu mối bên trong của các sở ngành chưa thật sự tinh, gọn. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn chưa đồng đều, nhất là ở cơ sở, nhất là lĩnh vực có chuyên môn sâu như: y tế, xây dựng, giao thông, quy hoạch - đất đai, tài chính - ngân sách, công nghệ thông tin. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, trụ sở làm việc còn có hạn chế. Một số đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo tiêu chí về quy mô, diện tích, dân số...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các sở ngành, đơn vị, địa phương tập trung 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; các Chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, phát biểu tại hội nghị.

Quyết tâm xây dựng đảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, nhất là đội ngũ lãnh đạo các cấp là những người có trí tuệ nhạy bén, có ý thức tổ chức kỷ luật, có khát vọng cống hiến, có ý chí vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố. Chủ động nghiên cứu, thành lập thí điểm ban nghiên cứu, tư vấn chính sách phát triển trực thuộc Thành ủy theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, rà soát sửa đổi hoặc kiến nghị Trung ương sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, bất cập, chưa phù hợp.

Thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa, mở rộng, xây dựng trụ sở, nơi làm việc, phương tiện, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2025-2030, kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.