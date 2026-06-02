Dôi dư gần 40 phó giám đốc sở, ngành, Đắk Lắk giải quyết ra sao?

TPO - Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết, qua rà soát sau sắp xếp bộ máy, địa phương hiện dôi dư gần 40 phó giám đốc các sở, ngành.

Ngày 2/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ, thông tin nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, trong đó có việc xét thăng hạng giáo viên bị “tắc” suốt gần 10 năm qua.

Liên quan tới việc sắp xếp, vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết, tỉnh đang rà soát gần 40 phó giám đốc sở, ngành dôi dư. Thời gian tới Tỉnh uỷ sẽ xem xét điều động về địa phương, bố trí vị trí việc làm phù hợp.

Đối với việc xét thăng hạng giáo viên bị “tắc” suốt gần 10 năm qua, ông Nguyễn Xuân Đá - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk, cho biết, việc chậm tổ chức xét thăng hạng xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thay đổi thẩm quyền, quy định pháp lý và những vướng mắc trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo ông Nguyễn Xuân Đá, trước năm 2023, thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng không thuộc Sở GD&ĐT. Chỉ sau khi Nghị định 85/2023/NĐ-CP có hiệu lực, UBND cấp tỉnh mới được chủ trì hoặc phân cấp, ủy quyền xét thăng hạng giáo viên từ hạng I trở xuống.

Ông Nguyễn Xuân Đá dẫn chứng, khó khăn trong tổ chức xét thăng hạng giáo viên không chỉ xảy ra tại Đắk Lắk mà nhiều địa phương như Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi cũng chưa triển khai nội dung này.

Ông Nguyễn Xuân Đá - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, thông tin tại cuộc họp báo.

Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu Sở GD&ĐT cùng các địa phương khẩn trương rà soát, triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

“Nhìn thẳng vào những việc làm được hay chưa được để nhận khuyết điểm; sai thì phải nhận sai và khắc phục”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, không thể lấy lý do nơi khác chưa làm để địa phương tiếp tục chậm trễ. Những nội dung pháp luật cho phép nhưng không triển khai thì phải xem xét trách nhiệm, thậm chí xử lý kỷ luật.

“Được giao nhiệm vụ mà không hoàn thành thì phải chịu trách nhiệm, không thể đổ thừa. Nếu nhiều việc quá, không đảm đương nổi thì xin thôi nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nói.

Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Liên quan chế độ, chính sách cho người lao động, lãnh đạo UBND tỉnh cho rằng việc tồn đọng 1 - 2 năm đã là chậm, trong khi có nội dung kéo dài gần 10 năm. Vì vậy cần nhìn nhận rõ trách nhiệm trong công tác tham mưu.

“Khi chưa đề xuất, chưa thành lập hội đồng xét thăng hạng thì chưa thể nói do tỉnh khó khăn. Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh rất quan tâm việc chậm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên", ông Trương Công Thái nói và yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp Sở Nội vụ rà soát thực hiện, không thể thấy nơi khác chưa làm rồi mình cũng chậm trễ.

“Trung ương đã đưa chỉ số KPI để đánh giá năng lực, vì vậy cán bộ phải nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ. Nếu không đảm đương được công việc thì xin thôi nhiệm vụ; còn làm được thì phải cống hiến, không thể làm việc cầm chừng hay đổ lỗi”, ông Trương Công Thái nhấn mạnh.

Như Tiền Phong thông tin, theo báo cáo của Sở GD&ĐT Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 1.379 cơ sở giáo dục với hơn 38.000 cán bộ, giáo viên và giảng viên. Tuy nhiên đến nay, địa phương mới có 42 giáo viên được thăng hạng từ hạng IV lên hạng III, 218 giáo viên từ hạng III lên hạng II và chưa có trường hợp nào được thăng hạng lên hạng I.

Việc chậm tổ chức xét thăng hạng kéo dài gần 10 năm đã ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều giáo viên.