Vụ niềng răng bị thủng xoang mũi: Lập hội đồng chuyên môn rà soát quy trình

TPO - Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương yêu cầu rà soát quy trình khám chữa bệnh sau phản ánh của Báo Tiền Phong về trường hợp bệnh nhân bị vít niềng răng chọc lên xoang mũi. Theo đó, bệnh viện này thành lập hội đồng chuyên môn xem xét quy trình khám, điều trị.

Ngày 2/6, lãnh đạo Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương (RHM) cho biết, sau phản ánh của Báo Tiền Phong đã yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Với bất cứ phản ánh nào của người bệnh, lãnh đạo bệnh viện sẽ lắng nghe, rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình.

Với trường hợp, bệnh nhân N.C.K khi niềng răng bị đinh vít chọc lên xoang mũi, lãnh đạo Bệnh viện RHM đã yêu cầu thành lập hội đồng chuyên môn để rà soát lại quy trình khám chữa bệnh. Bác sĩ trực tiếp điều trị báo cáo giải trình về toàn bộ sự việc từ khâu tiếp nhận, theo dõi, điều trị cho người bệnh. Được biết, hội đồng chuyên môn y khoa sẽ có sự tham gia của bác sĩ, chuyên gia, mời người bệnh và người nhà tới lắng nghe trao đổi tại hội đồng.

“Sau khi có kết quả rà soát, bệnh viện sẽ thông báo kết quả tới người bệnh, người nhà và Báo Tiền Phong”, lãnh đạo Bệnh viện RHM nói.

Bệnh viện RHM Trung ương yêu cầu rà soát quy trình khám chữa bệnh và bệnh nhân sau phản ánh của Báo Tiền Phong

Theo lãnh đạo Bệnh viện RHM, mùa hè cao điểm nắng nóng, số lượng bệnh nhân thăm khám tăng cao, lãnh đạo bệnh viện thông báo tới tất cả khoa tập trung việc khám chữa bệnh tốt nhất phục vụ bệnh nhân.

Tuy nhiên về câu trả lời của Bệnh viện RHM về sự việc trên là "theo y văn, tình trạng bắt vít, xương hàm mỏng đã xảy ra, có khoảng 20-70%" khiến nhiều người băn khoăn bởi xác suất khoa học cho phép quá cao. Chưa kể, quá trình thăm khám, bác sỹ không thông báo khả năng có thể xảy ra với bệnh nhân và người nhà.

Trước đó, phản ánh tới Tiền Phong, chị M.L.T (Hà Nội) cho biết, con trai là N.C.K (15 tuổi) điều trị nong hàm (gắn mắc cài từ cuối năm 2025 tới nay). Tuy nhiên, hơn 1 tháng nay, cháu kêu khó chịu, chị M.L.T đưa cháu đi khám tai mũi họng, phát hiện 4 chiếc đinh vít niềng răng chọc thẳng lên mũi. Niêm mạc mũi phù nề, sàn khe 2 bên đọng dịch mủ, theo dõi nấm trong mũi. Chị M.L.T đã đưa con kiểm tra và tháo 4 chiếc đinh vít. Hiện giờ, từ miệng có các lỗ thông lên mũi, phải theo dõi nguy cơ nhiễm nấm mũi.

