Sẽ chấm điểm KPI về giải ngân vốn đầu tư công từ tháng 7

Luân Dũng

TPO - Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ cương công vụ.

Chấm điểm định kỳ hằng tháng và cả năm

Sáng 2/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ, ngành, địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Đại diện cơ quan xây dựng dự thảo phương án chấm điểm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, dự kiến sẽ chấm theo định kỳ hằng tháng và cả năm. Trong đó, kết quả chấm điểm cả năm là bộ chấm điểm chính để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân được Thủ tướng Chính phủ giao.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VPG

Đối với kết quả chấm điểm hằng tháng nhằm phục vụ biểu dương các bộ, cơ quan và địa phương giải ngân tốt và đôn đốc, nhắc nhở các bộ, cơ quan và địa phương giải ngân chưa tốt.

Cả phương án chấm điểm hằng tháng và cả năm sẽ tập trung vào 2 nguồn vốn đầu tư công là nguồn vốn kế hoạch được giao trong năm và kế hoạch vốn được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ các năm trước năm kế hoạch sang năm kế hoạch.

Về chỉ tiêu chấm điểm, đối với chấm điểm định kỳ hằng tháng: Tổng điểm là 100 điểm; gồm 3 chỉ tiêu thành phần với cơ cấu điểm: Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn (KHV) so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước tính đến hết tháng (45 điểm); Số KHV đã giải ngân trong tháng so với số kế hoạch vốn đăng ký giải ngân trong tháng (45 điểm); Chấp hành chế độ báo cáo về tình hình giải ngân KHV trên Hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính (10 điểm).

Đối với chấm điểm cả năm, tổng điểm là 100 điểm, gồm 2 chỉ tiêu thành phần với cơ cấu điểm: Tỷ lệ giải ngân KHV so với tỷ lệ giải ngân cả nước phải hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (90 điểm) và chấp hành chế độ báo cáo (10 điểm).

Thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9

Các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng và sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá KPI giải ngân vốn đầu tư công nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực hiện và tạo động lực thúc đẩy giải ngân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: VGP

Kết quả chấm điểm KPI cũng cần trở thành một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và công tác thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất xây dựng các ngưỡng đánh giá cụ thể để phân loại kết quả giải ngân, qua đó tạo cơ sở khách quan cho việc chấm điểm, xếp hạng và so sánh giữa các cơ quan, đơn vị.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc ban hành quy định về phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công là rất cần thiết. Không chỉ có lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, sắp tới, Chính phủ cũng nghiên cứu việc áp dụng phương pháp tính KPI đối với một số nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương.

Theo ông, việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ cương công vụ và nêu cao tinh thần chủ động của từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng thống nhất việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phương án chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Việc tính toán, đánh giá, chấm điểm được thực hiện hằng tháng và đánh giá sâu theo quý.

Phó Thủ tướng nêu rõ, sẽ thực hiện thí điểm việc chấm điểm từ tháng 7 đến tháng 9 và sau đó là triển khai chính thức.

