Ngoại trưởng Mỹ nói đàm phán hạt nhân với Iran có thể kéo dài nhiều tháng

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran rất phức tạp về mặt kỹ thuật và có thể kéo dài nhiều tháng. Trong khi đó, Tehran được cho là đang yêu cầu Mỹ giải phóng ngay 12 tỷ USD tài sản bị phong tỏa như một điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện thỏa thuận tạm thời.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 2/6 cho biết các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sẽ "rất phức tạp về mặt kỹ thuật" và có thể kéo dài trong nhiều tháng. Theo ông, giai đoạn đó sẽ phụ thuộc vào việc Iran mở lại eo biển Hormuz.

"Giai đoạn hai là Iran phải cam kết tham gia các cuộc đàm phán chi tiết về việc xử lý lượng uranium làm giàu cao vẫn còn được lưu trữ tại các cơ sở ngầm, đồng thời chấp nhận những hạn chế nghiêm ngặt và lâu dài đối với hoạt động làm giàu uranium hoặc chấm dứt hoàn toàn hoạt động này trong nước", ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ lưu ý đây là những vấn đề mang tính kỹ thuật cao, đòi hỏi quá trình đàm phán kéo dài từ 30 đến 90 ngày với sự tham gia của các nhóm chuyên gia nhằm thống nhất các chi tiết thực thi.

Ông Rubio nhấn mạnh, Iran trước tiên phải tuyên bố eo biển Hormuz được mở trở lại, không áp đặt phí lưu thông, dỡ bỏ thủy lôi và chấm dứt các hành động đe dọa tàu thuyền quốc tế. Ông cũng khẳng định Washington chưa đề xuất nới lỏng các biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc mở cửa tuyến hàng hải chiến lược này.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận rằng Iran "vẫn còn rất nhiều máy bay không người lái", song cho rằng năng lực quân sự của Tehran đã bị suy giảm đáng kể sau các đợt tấn công của Mỹ.

Đề cập đến Lãnh tụ tối cao Iran, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông tin rằng ông Ayatollah Mojtaba Khamenei đang ngày càng tham gia tích cực hơn vào các hoạt động lãnh đạo đất nước.

Ông Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị thương nặng trong một cuộc tấn công hồi đầu cuộc chiến. Vụ việc này đã khiến cha ông cùng một số lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe cũng như vai trò thực tế của ông trong bộ máy lãnh đạo nước này.

Theo CNN, các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá ông Khamenei đang giữ vai trò quan trọng trong việc hoạch định chiến lược của Iran trong thời chiến, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các quan chức cấp cao để định hướng các quyết sách quân sự và an ninh của Tehran.

Iran muốn "phá băng" 12 tỷ USD

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Fars dẫn nguồn thạo tin cho biết, Iran đang yêu cầu giải phóng ngay lập tức 12 tỷ USD tài sản bị phong tỏa sau khi ký kết thỏa thuận tạm thời với Mỹ.

Theo nguồn tin, khoản tiền này gồm 6 tỷ USD tài sản bị đóng băng từ trước và 6 tỷ USD bổ sung cần được giải ngân trong giai đoạn hiện nay. Tehran muốn cơ chế tiếp cận số tiền này trở thành một bảo đảm thực tế cho việc thực hiện thỏa thuận.

Nguồn tin từ Fars cũng cho biết Qatar đã cam kết đóng vai trò là bên bảo lãnh cho việc giải ngân các khoản tiền này.

Trước đó, hãng thông tấn Tasnim cho biết nếu Washington và Tehran đạt được thỏa thuận tạm thời, tổng cộng 24 tỷ USD tài sản của Iran có thể được giải phóng, trong đó một nửa sẽ được chuyển giao ngay khi thỏa thuận được công bố.