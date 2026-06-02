Quang Sự trở lại phim giờ vàng

Đỗ Quyên - Trọng Quân

TPO - Trở lại màn ảnh nhỏ, diễn viên Quang Sự chia sẻ cảnh quay ám ảnh dưới nắng nóng ở Hà Nội khi đóng phim “Dưới ô cửa sáng đèn”.

Sau hai năm vắng bóng trên sóng giờ vàng kể từ Trạm cứu hộ trái tim, Quang Sự tái xuất với hình ảnh khác biệt trong bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn. Nam diễn viên cho biết anh hồi hộp, không biết khán giả đón nhận vai diễn mới của mình hay không sau vai phản diện, góc cạnh trước đó.

Trong quá trình ghi hình tại các khu tập thể và chợ dân sinh, anh liên tục được người dân nhận ra và hỏi thăm. Khán giả vẫn gọi anh là Công của Gia đình mình vui bất thình lình hay Nghĩa của Trạm cứu hộ trái tim.

Trong phim mới, Quang Sự vào vai Sinh hay còn gọi là "Sinh sự". Anh bị cuốn hút ngay từ khi đọc kịch bản. "Ngay phân đoạn đi chợ, Sinh kì kèo, sau đó sẵn sàng tặng 5 lạng thịt cho bà cụ hoàn cảnh khó khăn. Sinh là bố đơn thân, sống cùng cha già và cô em gái hay gây chuyện nhưng nhân hậu, lạc quan", nam diễn viên kể.

Bối cảnh chính của phim là sân thượng tòa nhà tập thể cũ, ê-kíp phải leo bộ qua 5 tầng thang và gác xép chật hẹp để tiếp cận. Quang Sự nhớ những ngày quay ám ảnh dưới cái nắng đỉnh điểm của Hà Nội lúc 11-12h trưa.

"Thời tiết nóng đến mức ra đường là phản xạ tự nhiên phải nheo mắt lại, nhưng trước ống kính, chúng tôi vẫn phải diễn cười nói vui vẻ", anh kể.

Cái nóng như thiêu như đốt trở thành thử thách lớn nhất cho cả đoàn phim. Tổ phục trang và make-up chấm mồ hôi cho diễn viên.

Đóng chung với những tên tuổi lớn như NSND Bùi Bài Bình hay NSƯT Chí Trung, Quang Sự không áp lực. Anh xem đây là cơ hội để học kinh nghiệm diễn xuất và cách xử lý tình huống từ diễn viên có thực lực.

Giải thích về sự "mất tích" trong năm 2025 dù nhận được lời mời từ VFC, Quang Sự cho biết anh bận rộn với hai dự án điện ảnh và một phim truyền hình.

Quang Sự cho biết anh đóng phim trăm tỷ đầu tiên từ năm 2014 là Để mai tính 2. Cú hích này giúp anh nhận nhiều lời mời từ các dự án sau đó như Nữ đại gia, Chung cư ma, Găng tay đỏ, Người lắng nghe... Song, nam diễn viên không áp lực về doanh thu phim.

"Tôi không nghĩ nhiều về con số. Khi dự án đạt kết quả tốt cả nội dung lẫn thị trường, tôi vui cho tập thể, nhà sản xuất và nhà đầu tư. Tôi mong thị trường điện ảnh Việt Nam sẽ ngày càng sôi động, có thêm nhiều phim chạm mốc nghìn tỷ và thậm chí là xuất khẩu ra nước ngoài để khán giả có nhiều sự lựa chọn chất lượng", Quang Sự chia sẻ.

Thừa nhận bản thân cũng từng có những bộ phim thất bại, song Quang Sự nhìn cho rằng cần rạch ròi giữa thành công nghệ thuật và doanh thu.

“Nhiều phim thắng giải ở liên hoan phim lớn nhưng lại kén người xem ở rạp. Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình. Sự thành bại của một bộ phim phụ thuộc nhiều yếu tố như thời điểm ra rạp hay chiến lược truyền thông…", anh nhấn mạnh.

