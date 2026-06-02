Loạt phim Việt bị đánh bại

TPO - Thị trường phòng vé cuối tuần qua ghi nhận sự áp đảo của "Doraemon Movie 45". "Ốc mượn hồn" là phim Việt duy nhất góp mặt top 5 doanh thu tuần. "Thẩm mỹ viện âm phủ" và "Đại tiệc trăng máu 8" gần như biến mất khỏi bản đồ phòng vé khi không bán nổi vé.

Doraemon tiếp tục dẫn đầu

Dịp cuối tuần, phòng vé Việt đạt khoảng 56,8 tỷ đồng, tiếp tục cho thấy sự hồi phục ổn định sau mùa lễ 30/4 nhưng chưa tạo được bứt phá lớn.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển với 29,56 tỷ đồng cuối tuần, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu toàn thị trường. Phim bán khoảng 291.744 vé/10.195 suất chiếu, giữ vững vị trí số một tuần thứ ba liên tiếp.

Sau ba tuần phát hành, tổng doanh thu của tác phẩm hoạt hình Nhật Bản chạm mốc 157,9 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu ngoại ổn định bậc nhất tại phòng vé Việt. Đây là một trong số ít dòng phim có tệp khán giả gia đình đủ lớn để duy trì sức nóng dài ngày thay vì chỉ bùng nổ ở tuần mở màn.

Ốc mượn hồn có Tiểu Vy, Quốc Trường vào top 3 doanh thu phim cuối tuần qua.

Vị trí thứ hai là Ngôi đền kỳ quái 5 với 9,31 tỷ đồng cuối tuần, bán hơn 103.100 vé/4.166 suất chiếu. Tổng doanh thu phim hiện đạt 13,74 tỷ đồng sau những ngày đầu phát hành.

Dù không tạo hiệu ứng bùng nổ, phần thứ năm của chuỗi phim kinh dị Thái Lan cho thấy sức hút của thương hiệu này tại Việt Nam. Việc duy trì lượng vé ổn định giúp bộ phim tiếp tục nối dài thành tích thương mại cho IP kinh dị vốn có lượng fan trung thành ở thị trường trong nước.

Đại diện Việt duy nhất xuất hiện trong top 5 cuối tuần là Ốc mượn hồn. Tác phẩm có Tiểu Vy, Quốc Trường đứng vị trí thứ ba với khoảng 7,27 tỷ đồng doanh thu, bán hơn 76.000 vé trên 3.172 suất chiếu. Hiện, phim đạt tổng doanh thu khoảng 9,33 tỷ đồng.

Giữa lúc phòng vé thiếu đối thủ nội địa cùng thời điểm, Ốc mượn hồn tận dụng được khoảng trống thị trường để trở thành tựa phim Việt nổi bật tuần qua. Tốc độ tăng trưởng hiện tại vẫn đặt dấu hỏi về khả năng tạo cú bứt tốc trong giai đoạn tiếp theo nếu hiệu ứng truyền miệng không đủ mạnh.

Ở các vị trí tiếp theo, Tạm biệt Gohan thu khoảng 3,22 tỷ đồng và Ba trộn đạt gần 1,49 tỷ đồng, cho thấy nhóm phim ngoài top đầu đang gặp khó trong việc mở rộng lượng khán giả.

Thêm hai phim Việt rời rạp trong thua lỗ

Đáng chú ý nhất của thị trường tuần qua không nằm ở nhóm dẫn đầu mà đến từ phần đáy bảng doanh thu.

Thẩm mỹ viện âm phủ và Đại tiệc trăng máu 8 gần không ghi nhận khán giả trong giai đoạn cuối công chiếu, có ngày không bán được vé nào trước khi rời rạp.

Khởi chiếu từ cuối tháng 4, Đại tiệc trăng máu 8 kết thúc hành trình rạp với tổng doanh thu khoảng 33 tỷ đồng. Thẩm mỹ viện âm phủ dừng bước sớm hơn với khoảng 12,6 tỷ đồng sau chưa đầy một tháng công chiếu.

So với mặt bằng chi phí sản xuất và phát hành của phim Việt thương mại hiện nay, đây đều là các con số khó đạt điểm hòa vốn. Lợi thế ngôi sao, thương hiệu remake hay chiến dịch quảng bá không đủ để bảo đảm doanh thu nếu nội dung không tạo được hiệu ứng tích cực từ khán giả.

Tuần này chỉ có một phim Việt là Ma xó ra rạp.

Ngoài ra, phản ứng ngày càng mạnh của khán giả trước chất lượng tác phẩm và tranh cãi xoay quanh nghệ sĩ khiến vòng đời phim Việt ngắn hơn đáng kể. Một dự án mất suất chiếu nhanh sau vài ngày đầu nếu không duy trì được sức mua.

Thị trường đầu tuần tháng 6 được dự báo sôi động hơn, nhiều tác phẩm mới đồng loạt gia nhập cuộc đua, trải dài từ kinh dị, hoạt hình đến phim thương mại đại chúng.

Đáng chú ý nhất là Ác quỷ ma sơ - tên phát hành tại Việt Nam của Shake, Rattle & Roll 17: Evil Origins, phần mới thuộc chuỗi phim kinh dị lâu đời của Philippines. Việc đơn vị phát hành lựa chọn tên Việt trùng với thương hiệu The Nun từng quen thuộc với khán giả có thể tạo hiệu ứng tò mò nhất định, đồng thời gây ra không ít nhầm lẫn trên mạng xã hội.

Ứng viên khác được chú ý là Tên cậu là gì khi bộ phim trở lại rạp sau khoảng một thập kỷ phát hành. Tác phẩm hưởng lợi đáng kể từ hiệu ứng hoài niệm và làn sóng meme xoay quanh nhân vật “Nguyễn Văn Mười” lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây, tạo tiền đề cho chiến dịch tái phát hành hướng đến khán giả trẻ.

Ở nhóm phim Việt, Ma xó là đại diện nội địa duy nhất ra mắt trong tuần. Đây là dự án đầu tay của đạo diễn Phan Bá Hỷ, gia nhập thị trường trong bối cảnh không phải cạnh tranh trực diện với nhiều phim Việt khác. Đối thủ đáng kể nhất ở nhóm ngoại là tác phẩm khai thác thương hiệu He-Man, song IP này vốn chưa có độ phủ quá lớn tại Việt Nam.