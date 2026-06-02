Các công trình trọng điểm phục vụ APEC phải hoàn thành trước quý III/2027

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao các bộ, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý những tồn đọng, bảo đảm các dự án, công trình trọng điểm, trung tâm hội nghị phục vụ Năm APEC 2027 hoàn thành trước quý III/2027.

Giai đoạn then chốt

Sáng 2/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc - Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2027, chủ trì cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban, kết nối trực tuyến tới điểm cầu UBND tỉnh An Giang.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ yêu cầu đặt ra là tổ chức Năm APEC 2027 phải đúng tầm, an toàn, hiệu quả, chất lượng và tối đa hóa cơ hội phát triển. Đây không chỉ là một sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn là cơ hội lớn để hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch và kết nối quốc tế.

"Việt Nam đã hai lần tổ chức thành công năm APEC 2006 và 2017, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm, đặt ra yêu cầu Năm APEC 2027 phải được tổ chức thành công hơn nữa", Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nói.

Công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đang bước vào giai đoạn then chốt. Các tiểu ban, bộ, ngành và địa phương triển khai nhiệm vụ được giao rất quyết liệt, trách nhiệm, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Khi đi kiểm tra ngày 16/5, Phó Thủ tướng Thường trực đã yêu cầu các nhà thầu và UBND tỉnh An Giang triển khai đồng bộ, đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ, đảm bảo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, cơ bản các vướng mắc của tỉnh An Giang đã được giải quyết.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu đặt ra rất cao, trong khi một số nhiệm vụ triển khai vẫn còn chậm. Vì thế, các tiểu ban, bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng tốc, không chỉ về xây dựng cơ sở vật chất, mà đặc biệt về nội dung, công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh, y tế và nhiều lĩnh vực khác.

Công tác chuẩn bị phải đồng bộ trên tất cả các mặt, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các tiểu ban, bộ ngành và địa phương; cá thể hóa nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

"Nếu bất kỳ khâu nào, lĩnh vực nào, cơ quan nào làm không tốt đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung", Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhắc nhở.

Đẩy sớm mốc hoàn thành một số nhiệm vụ

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho rằng, công tác tổ chức cần có tư duy mới trong cách tiếp cận với tinh thần đóng góp tích cực và trách nhiệm của Việt Nam; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, kết nối được với các yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, kết nối doanh nghiệp; thể hiện được bản sắc Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất đẩy sớm mốc hoàn thành một số nhiệm vụ so với kế hoạch để kịp thời gian triển khai, vận hành thử, có thời gian dự phòng; phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ, ngành trong xây dựng, chuẩn bị nội dung.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các đơn vị chủ động đẩy sớm tiến độ hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao so với kế hoạch "để còn thời gian vận hành thử, chạy kỹ thuật và bổ sung, hoàn thiện nếu cần".

Trong đó, Ban Thư ký và các Tiểu ban cần khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức, đảm bảo sự tham gia phù hợp của các bộ, ngành và địa phương đăng cai. Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng và cơ chế phối hợp chặt chẽ trong từng tiểu ban.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp chặt chẽ cùng UBND tỉnh An Giang đẩy nhanh tiến độ xử lý các vấn đề tồn đọng về nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, cơ chế đặc thù..., bảo đảm các dự án, công trình trọng điểm, trung tâm hội nghị phục vụ Năm APEC 2027 hoàn thành trước quý III/2027.

Tiểu ban Lễ tân được giao sớm xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về lễ tân, xây dựng các chương trình, kịch bản chi tiết cho các hoạt động năm 2027, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC 2027…

"Mục tiêu cao nhất là tổ chức thành công một năm APEC mang đậm dấu ấn Việt Nam, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới", Phó Thủ tướng Thường trực nói.