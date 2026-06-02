Ninh Bình lên tiếng về câu chuyện 'gặp hiện tượng lạ' của một nữ du khách

Minh Đức

TPO - Liên quan đến câu chuyện "gặp hiện tượng lạ" được một nữ du khách chia sẻ trên mạng xã hội khi đến Ninh Bình, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình khẳng định đây là những thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh, làm rõ thông tin sự việc.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 2/6, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin về bài đăng đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây.

screen-shot-2026-06-02-at-155326.png
Anh minh hoạ.

Theo ông Mạnh, những nội dung liên quan đến các "hiện tượng lạ" hay câu chuyện mang yếu tố "tâm linh" được nữ du khách chia sẻ, hiện vẫn chưa có căn cứ xác thực. "Đây là những thông tin chưa được kiểm chứng, không có cơ sở xác thực rõ ràng, dễ gây tâm lý hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh, môi trường du lịch của địa phương", Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, đơn vị đã giao Phòng Kiểm tra - Pháp chế phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh nguồn gốc, nội dung và mức độ ảnh hưởng của thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi có kết quả xác minh cụ thể, các cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Sở Du lịch Ninh Bình cũng khuyến cáo người dân và du khách cần thận trọng khi tiếp cận các thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng. Trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ, cần đối chiếu với những nguồn thông tin chính thống nhằm tránh tiếp tay cho việc lan truyền những nội dung thiếu căn cứ, gây hiểu lầm hoặc ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân liên quan.

Trước đó, trong các ngày 31/5 và 1/6, mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một nữ du khách kể lại trải nghiệm trong chuyến đi Ninh Bình kéo dài ba ngày, kết hợp công tác và tham quan du lịch. Trong bài viết, người này cho rằng bản thân đã gặp một số tình huống bất thường, cảm thấy bất an và liên hệ những trải nghiệm đó với các yếu tố "tâm linh".

Nhờ nội dung mang tính ly kỳ, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, những nội dung được đề cập trong bài viết vẫn chỉ là thông tin từ một phía, chưa được bất kỳ cơ quan chức năng hay tổ chức chuyên môn nào xác thực.

