Tăng tốc '3 ca, 4 kíp' thi công trường nội trú biên giới

TPO - Giữa áp lực thời gian, thời tiết bất lợi và giá vật liệu tăng cao, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang tăng tốc ngày đêm để hoàn thành 5 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới Lâm Đồng, kịp đưa vào sử dụng trước năm học mới.

Chạy đua về đích

Những ngày cuối tháng 5, dù thời tiết mưa nhiều, công trường Trường nội trú liên cấp xã biên giới Thuận An, tỉnh Lâm Đồng vẫn duy trì thi công liên tục. Hơn 270 kỹ sư, công nhân cùng máy móc, phương tiện được huy động để lợp mái, xây tường, hoàn thiện hạ tầng và các hạng mục phụ trợ.

Toàn cảnh công trường xây dựng Trường nội trú liên cấp xã Thuận An.

Theo các nhà thầu, quá trình thi công gặp không ít khó khăn khi giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, nguồn nhân công khan hiếm. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn chủ động điều phối nhân lực, ổn định nguồn cung để bảo đảm tiến độ công trình.

Ông Hà Sỹ Sơn - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị thi công tổ chức làm việc "3 ca, 4 kíp", kiểm soát tiến độ theo ngày, theo tuần nhằm hoàn thành xây dựng trước ngày 30/7.

Hàng chục máy móc, phương tiện được huy động để hoàn thiện hạ tầng và các hạng mục phụ trợ.

Bên cạnh phần xây dựng, công tác mua sắm trang thiết bị dạy học, nội thất và các hạng mục phục vụ sinh hoạt nội trú cũng được triển khai đồng thời để sẵn sàng lắp đặt ngay sau khi công trình hoàn thiện.

Song song với thi công, ngành giáo dục và các địa phương biên giới tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương chuẩn bị đội ngũ giáo viên, nhân sự quản lý và phương án tuyển sinh. Riêng Trường nội trú liên cấp xã Quảng Trực dự kiến đón khoảng 900 học sinh với 30 lớp học từ bậc tiểu học đến THCS.

Theo đó, xã Quảng Trực đã điều chuyển 32 biên chế giáo viên, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển thêm nhân sự phục vụ công tác quản lý, hành chính và hậu cần.

Công nhân làm việc '3 ca, 4 kíp' thi công trường nội trú biên giới Thuận An.

Khi hoàn thành, 2 ngôi trường mới sẽ tạo điều kiện học tập, ăn ở tập trung cho khoảng 1.800 học sinh vùng biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền và tạo nguồn nhân lực cho khu vực biên giới trong tương lai.

Gấp rút giải phóng mặt bằng 3 trường nội trú vùng biên

Ngày 1/6, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng cho biết, các địa phương đang khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao đất xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới trước ngày 1/7, bảo đảm tiến độ triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị.​

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 làm việc với các địa phương về phương án giải phóng mặt bằng.

Theo đó, 3 trường nội trú liên cấp Đắk Wil, Thuận Hạnh, Tuy Đức, được khởi công từ tháng 3/2026, với tổng mức đầu tư gần 678 tỷ đồng. Mỗi trường có quy mô 30 lớp học từ lớp 1 đến lớp 9, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh và giáo viên.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3, hiện nguồn vốn thực hiện dự án đã được bố trí đầy đủ. Hồ sơ thiết kế, dự toán đã hoàn tất và các nhà thầu cũng sẵn sàng triển khai thi công ngay khi nhận đủ mặt bằng.

Hiện 2 dự án tại xã Đắk Wil và Thuận Hạnh đã giải phóng được khoảng 20% diện tích cần thu hồi.

Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với các địa phương và đơn vị liên quan, yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6. Hiện 2 dự án tại xã Đắk Wil và Thuận Hạnh đã giải phóng được khoảng 20% diện tích cần thu hồi, trong khi dự án tại xã Tuy Đức đạt khoảng 10%.

Ông Hà Sỹ Sơn khẳng định: Các địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh công tác kiểm đếm, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, đồng thời vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công đúng kế hoạch.