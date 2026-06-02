Hai phi công Đài Loan (Trung Quốc) thiệt mạng trong bài bay huấn luyện

TPO - Hai phi công giàu kinh nghiệm của Đài Loan (Trung Quốc) vừa thiệt mạng trong vụ rơi máy bay T-34C, làm dấy tranh luận về phi đội máy bay già cỗi của hòn đảo này.

Máy bay T-34C Mentor.

Hai trung tá Kuo Chun-nan và Lu Chi-yu thiệt mạng khi máy bay của họ gặp nạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và rơi xuống khu vực thuộc căn cứ không quân Cương Sơn.

Chiếc T-34C rơi vào khoảng 8 giờ sáng ngày 2/6, tại căn cứ nằm ở TP. Cao Hùng, trong lúc thực hiện bài tập mô phỏng tình huống hỏng động cơ. Chiếc máy bay mang số hiệu đuôi 3414 đã rơi gần đầu phía bắc đường băng của Học viện Không quân.

Người phát ngôn cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) Tôn Lập Phương cho biết, một cuộc điều tra toàn diện đang được triển khai.

Nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Lại Thanh Đức gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và yêu cầu lập tổ công tác để nhanh chóng xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

“Chúng ta phải hỗ trợ đầy đủ cho gia đình các nạn nhân và làm rõ toàn diện nguyên nhân vụ rơi máy bay để ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn”, ông Lại nói.

Theo truyền thông địa phương, ông Kuo, 46 tuổi, tốt nghiệp Học viện Không quân năm 2004 và có hơn 2.172 giờ bay trên dòng T-34. Ông Lu, 41 tuổi, tốt nghiệp năm 2008 và đã tích lũy hơn 2.114 giờ bay trên loại máy bay này. Cả 2 đều được đánh giá là những phi công huấn luyện giàu kinh nghiệm.

Vụ tai nạn xảy ra khi họ đang thực hiện bài huấn luyện mô phỏng tình huống động cơ bị hỏng - quy trình khẩn cấp được giảng dạy cho các phi công học viên.

Vụ tai nạn làm bùng phát trở lại cuộc tranh luận về tương lai của đội máy bay T-34 của hòn đảo này. Được đưa vào sử dụng từ năm 1985, T-34C Mentor do Mỹ sản xuất là loại máy bay đầu tiên mà các học viên phi công Đài Loan điều khiển trước khi chuyển sang các máy bay huấn luyện phản lực và máy bay chiến đấu tác chiến.

Đài Loan (Trung Quốc) ban đầu có 49 chiếc T-34C. Sau nhiều thập kỷ phục vụ và tổn thất do tai nạn, số lượng máy bay còn hoạt động hiện chỉ còn hơn 30 chiếc.

Theo các hồ sơ công khai, kể từ khi được đưa vào biên chế, Đài Loan (Trung Quốc) đã ghi nhận 13 vụ việc liên quan đến an toàn bay của dòng T-34, khiến tổng cộng 12 phi công thiệt mạng, bao gồm 2 nạn nhân trong vụ tai nạn mới nhất.

Loại máy bay này dự kiến sẽ tiếp tục phục vụ đến năm 2033 trước khi được loại biên theo lộ trình. Các nhà hoạch định quân sự hiện vẫn chưa quyết định liệu máy bay thay thế sẽ được chế tạo nội địa hay mua từ nước ngoài.

​