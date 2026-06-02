Lý do HĐND TP. Hà Nội chưa xem xét thông qua Đề án Vùng phát thải thấp

TPO - Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu, HĐND TP. Hà Nội thống nhất chưa xem xét, thông qua nghị quyết về Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông.

Tại Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội, sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu, HĐND thành phố Hà Nội thống nhất chưa xem xét, thông qua hai nghị quyết thuộc nhóm nội dung đô thị.

Ông Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, cho biết, hai nghị quyết chưa xem xét, thông qua tại kỳ họp lần này là: Nghị quyết về Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm g khoản 1 Điều 13 Luật Thủ đô).

Toàn cảnh kỳ họp thứ 3 ngày 2/6.

Ông Trần Thế Cương cho biết, HĐND thành phố xác định đây là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, tác động ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, Thường trực HĐND thành phố, các ban của HĐND thành phố đã tham vấn nhiều ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức các hội thảo, họp thẩm tra kỹ lưỡng, đánh giá khách quan.

Qua thẩm tra cho thấy, các nội dung của tờ trình, dự thảo Nghị quyết đã tiếp thu nhiều ý kiến thẩm tra, tham vấn. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực cần đánh giá kỹ, tiếp nhận thêm nhiều thông tin của nhân dân, các tổ chức cá nhân có liên quan để Nghị quyết có tính khả thi, đáp ứng được mục tiêu đề ra, cũng như tạo điều kiện công bằng, tốt nhất cho người dân.

Do đó, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết. HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua tại kỳ họp sắp tới.

Trước đó, tại tờ trình, UBND thành phố đề xuất triển khai Vùng phát thải thấp qua 3 giai đoạn. Cụ thể như sau:

Giai đoạn 1 (từ 1/7/2026 - 31/12/2026) sẽ triển khai thí điểm tại phường Hoàn Kiếm, gồm vùng đệm và vùng lõi.

Giai đoạn 2 (từ 1/1/2027 - 31/12/2027), sẽ mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Giai đoạn 3 (từ 1/1/2028 - 31/12/2029): Triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong vành đai 1, gồm 9 phường.

Khi thảo luận, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội Trần Thanh Hà cho rằng, UBND thành phố cần nghiên cứu kỹ biện pháp đối với nhóm xe máy sử dụng xăng tham gia hoạt động vận chuyển công nghệ. Đây là nhóm lao động dễ bị tổn thương, việc chuyển đổi phương tiện sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, thành phố cần tính toán nguy cơ phát sinh áp lực cho các khu vực lân cận khi dòng phương tiện dịch chuyển từ vùng phát thải thấp sang các khu vực khác, gây áp lực lên hạ tầng giao thông và môi trường.

Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi, đại biểu Trần Khánh Hưng - Phó Ban Đô thị HĐND thành phố, cho rằng, đây là lần thứ ba UBND thành phố trình dự thảo nghị quyết này. Theo đại biểu, quá trình thẩm tra trực tiếp, đây là nghị quyết quan trọng, tác động lớn đến người dân, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo đại biểu Trần Khánh Hưng, thành phố dự kiến hỗ trợ cá nhân tối đa 5 triệu đồng/lần chuyển đổi phương tiện. Tuy nhiên, qua khảo sát khoảng 10.000 người, hầu hết các ý kiến cho rằng, mức hỗ trợ trên còn thấp, người dân sẽ khó chuyển đổi. "Tại sao chúng ta lại đưa mức hỗ trợ này và có đủ hỗ trợ người dân chuyển đổi hay không, đề nghị UBND thành phố tiếp tục làm rõ", Phó Ban Đô thị HĐND thành phố đề xuất.