Hơn 1 nghìn trang web vi phạm bản quyền bị ngăn chặn, đã khởi tố 44 vụ nghiêm trọng

TPO - Các cơ quan chức năng đã ngăn chặn truy cập đối với tổng cộng 1.073 trang web vi phạm, gồm các website phim lậu, truyện lậu, các website bán hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và 612 trang truyền hình trái phép.

Khó xử lý do máy chủ đặt ở nước ngoài

Sáng 2/6, Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 1 tháng thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin tại hội nghị cho thấy, từ 7/3 đến tháng 5/2026, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó, 1.616 vụ đã bị xử lý hành chính với tổng số tiền phạt hơn 17,8 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 115,5 tỷ đồng. Có 1.606 tổ chức, cá nhân bị xử lý. Đáng chú ý, công tác đấu tranh trên không gian mạng ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Hội nghị sơ kết 1 tháng thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VGP

Đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm, cơ quan chức năng đã khởi tố 44 vụ việc nghiêm trọng; phê duyệt quyết định khởi tố 43 vụ án; có quyết định truy tố đối với 5 vụ án; 4 vụ án đã được tòa án thụ lý và 4 vụ với 4 bị can đã được đưa ra xét xử.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực và được cộng đồng quốc tế ghi nhận trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Một trong những vấn đề nổi lên là tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, bao gồm hành vi phát tán trái phép các nội dung thể thao, âm nhạc, điện ảnh và nhiều loại hình nội dung số khác nhằm trục lợi.

Đáng chú ý, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường phối hợp với Bộ Công an trong việc trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc vi phạm và chuyển hồ sơ sang cơ quan tố tụng đối với những trường hợp có dấu hiệu hình sự.

Cũng theo Thứ trưởng Hồ An Phong, thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, bộ đã thành lập 4 đoàn thanh tra chuyên ngành, đồng thời chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương thực hiện 129 cuộc kiểm tra, thanh tra liên quan.

Tuy nhiên, công tác xử lý vi phạm trên môi trường số vẫn gặp nhiều khó khăn do nhiều máy chủ đặt ở nước ngoài. Vì vậy, ngoài các biện pháp kỹ thuật, phải tăng cường hợp tác, đàm phán với các nền tảng xuyên biên giới như TikTok, Facebook và các nền tảng số khác để yêu cầu gỡ bỏ các nội dung vi phạm bản quyền.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, bên cạnh việc duy trì các chiến dịch kiểm tra, xử lý thường xuyên, cần tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước trong lĩnh vực quyền tác giả và sở hữu trí tuệ.

Tăng nặng chế tài

Đại diện Bộ Công an cho biết, một trong những giải pháp trọng tâm hiện nay là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự theo hướng tăng nặng chế tài đối với các hành vi vi phạm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 225 và Điều 226; đồng thời nghiên cứu bổ sung các quy định xử lý hành vi trộm cắp tín hiệu cáp, tín hiệu vệ tinh và các hành vi vi phạm mới phát sinh trong môi trường số.

Để nâng cao năng lực thực thi, thời gian qua lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn cho lực lượng chức năng tại 34 tỉnh, thành phố nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng xử lý các vụ việc liên quan đến sở hữu trí tuệ.