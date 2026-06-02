PSY bị điều tra

TPO - PSY (tên thật Park Jae Sang) - chủ nhân bản hit ''Gangnam Style'' - đối mặt điều tra pháp lý liên quan việc kê đơn và nhận thuốc hướng thần. Nam ca sĩ cùng một số cá nhân liên quan bị chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát theo diện không tạm giam vì nghi vi phạm Luật Y tế Hàn Quốc.

Ngày 2/6, Star News đưa tin cảnh sát quận Seodaemun, Seoul hoàn tất quá trình điều tra ban đầu, chuyển hồ sơ của PSY và 5 người liên quan, gồm một giáo sư thuộc bệnh viện đại học ở Seoul đã kê đơn thuốc cho nam ca sĩ.

Theo cáo buộc, từ tháng 2/2022 đến tháng 7/2025, PSY nhận kê đơn đối với hai loại thuốc hướng thần Xanax và Stilnox, không qua quy trình khám trực tiếp theo quy định. Cơ quan chức năng nghi ngờ quản lý của nam ca sĩ nhiều lần thay mặt anh nhận thuốc tại bệnh viện.

Xanax và Stilnox là thuốc được chỉ định điều trị rối loạn giấc ngủ, lo âu, trầm cảm hoặc các triệu chứng tâm lý liên quan. Do có nguy cơ gây phụ thuộc thuốc, đây là nhóm dược phẩm được kiểm soát chặt tại Hàn Quốc, yêu cầu bác sĩ trực tiếp thăm khám trước khi kê đơn.

Theo Luật Y tế hiện hành, chỉ bác sĩ trực tiếp khám bệnh mới được phép kê thuốc cho bệnh nhân và người nhận thuốc thông thường phải là chính người được điều trị. Một số trường hợp ngoại lệ có thể áp dụng nếu bệnh nhân bất tỉnh, mất khả năng di chuyển hoặc gặp trở ngại đặc biệt về sức khỏe. Theo nguồn tin điều tra được báo chí Hàn Quốc đăng tải, PSY không thuộc nhóm trường hợp ngoại lệ này.

Nếu bị xác định vi phạm, người liên quan có thể đối diện mức án tối đa một năm tù hoặc bị phạt tiền lên tới 10 triệu won (khoảng 190 triệu đồng).

Từ tháng 6/2025, cảnh sát Hàn Quốc xem xét quá trình kê đơn của nam ca sĩ sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc nhận thuốc điều trị giấc ngủ. Vụ việc lần đầu bị truyền thông phanh phui từ tháng 8/2025.

Lúc đó, P NATION - công ty quản lý của nam ca sĩ - thừa nhận “thiếu cẩn trọng” và “sai sót rõ ràng trong quy trình” khi để xảy ra vụ việc, song bác bỏ nghi vấn kê đơn hộ hoặc sử dụng thuốc trái phép. Công ty cho biết PSY được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và duy trì điều trị trong thời gian dài dưới sự theo dõi của bác sĩ.

Công ty cũng nhấn mạnh nam ca sĩ sử dụng thuốc đúng liều lượng, không có hành vi lạm dụng chất hướng thần, đồng thời cho rằng tranh cãi xuất phát từ quy trình nhận thuốc và hình thức kê đơn chứ không liên quan sử dụng ma túy hay chất cấm.

PSY sinh năm 1977, là rapper, ca sĩ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng của Hàn Quốc. Sau nhiều năm hoạt động trong nước, anh trở thành hiện tượng quốc tế vào năm 2012 nhờ Gangnam Style. Ca khúc cùng điệu nhảy “cưỡi ngựa” từng tạo nên cơn sốt toàn cầu, giúp PSY trở thành một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên bùng nổ trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Tháng 11/2012, MV Gangnam Style vượt Baby của Justin Bieber để trở thành video được xem nhiều nhất trên YouTube ở thời điểm đó, đánh dấu cột mốc đặc biệt của làn sóng âm nhạc Hàn Quốc trên nền tảng số.