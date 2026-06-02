Hoãn phiên phúc thẩm 'kỳ án’ liên quan 6 cựu chiến binh

TPO - Trước phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 6 cựu chiến binh, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có văn bản gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị làm rõ một số nội dung trong vụ án này và đề nghị xét xử khách quan, tránh oan sai.

Ngày 2/6, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên phúc thẩm lần 3 vụ án “Hủy hoại rừng” xảy ra tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (nay tỉnh Lâm Đồng) đối với 6 bị cáo là CCB (Đỗ Mạnh Hùng, 64 tuổi; Ngân Xuân Dũng, 66 tuổi; Vũ Tất Đắc, 73 tuổi; Hoàng Văn Sằn, 69 tuổi; Nguyễn Nam Thái, 59 tuổi và Cao Minh Điến, 58 tuổi).

“Kỳ án” này kéo dài 11 năm, qua 3 lần xét xử sơ thẩm, 2 lần phúc thẩm và 1 lần giám đốc thẩm.

Quang cảnh phiên toà sáng 2/6.

Tại phiên sơ thẩm lần 3 diễn ra cuối tháng 1/2026, TAND khu vực 6 - Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Đỗ Mạnh Hùng 7 tháng tù, các bị cáo còn lại mỗi người 6 tháng tù. Mức án đúng bằng thời gian các bị cáo chấp hành xong theo bản án năm 2017 nên họ tiếp tục kháng cáo kêu oan.

Tại phiên phúc thẩm sáng nay, vắng mặt nguyên đơn dân sự UBND phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, người làm chứng, giám định viên ông Huỳnh Văn Triệu, ông Nguyễn Cao Cường, ông Nguyễn Thanh Tùng, điều tra viên Hoàng Minh Phương...

Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh (nguyên thẩm phán TAND tối cao) cho biết, do các bị cáo kháng cáo kêu oan, nên đề nghị tòa triệu tập thêm giám định viên thuộc Bộ NN&PTNT (nay là Bộ NN&MT) để làm rõ có sự mâu thuẫn giữa kết luận giám định của bộ và của ông Huỳnh Văn Triệu. Theo luật sư, kết luận giám định của bộ có lợi cho 6 CCB nhưng tòa cấp sơ thẩm không đề cập đến.

Do đó để đảm bảo quyền lợi của 6 CCB, luật sư đề nghị tòa hoãn phiên tòa. Sau khi vào trong hội ý, tòa chấp nhận đề nghị của luật sư. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 29/6.

6 cựu chiến binh kiên trì kêu oan.

