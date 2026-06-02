Tuyên án đối tượng cả gan mạo danh Bí thư Thành ủy TPHCM để đi lừa đảo

TPO - Nguyễn Văn Tâm dùng điện thoại gọi cho ông V., giới thiệu bản thân là Bí thư Thành ủy TPHCM để hỏi mượn 500 triệu đồng. Rất may, nạn nhân cảnh giác, nghi ngờ bị lừa nên không chuyển tiền.

Ngày 2/6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Kiệt (ngụ tại TP Cần Thơ) 12 năm tù và phạt Nguyễn Văn Tâm (ngụ tỉnh An Giang, cùng 41 tuổi) 14 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Văn Tâm (bìa trái) và Nguyễn Tuấn Kiệt tại phiên tòa ngày 2/6.

HĐXX nhận định, hành vi của Nguyễn Tuấn Kiệt và Nguyễn Văn Tâm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Việc xử lý nghiêm minh đối với các bị cáo nhằm giáo dục, cải tạo riêng và góp phần răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tuấn Kiệt và Nguyễn Văn Tâm cùng tham gia kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kiệt đã thu mua hàng loạt sim điện thoại không chính chủ (sim rác) cùng nhiều tài khoản ngân hàng mang tên người khác trên mạng xã hội rồi giao cho Tâm sử dụng. Các bị cáo thống nhất tỷ lệ ăn chia, trong đó Kiệt hưởng 55% và Tâm nhận 45% số tiền lừa đảo được.

Kiệt và Tâm thay nhau gọi điện cho các nạn nhân, tự xưng là cán bộ, người thân hoặc lãnh đạo các công ty. Để tạo dựng lòng tin từ các nạn nhân, cả hai tuyên bố có khả năng can thiệp, mời gọi góp vốn đầu tư vào các "bộ phận dịch vụ trực thuộc". Khi "con mồi" sập bẫy, Kiệt và Tâm yêu cầu chuyển tiền vào hệ thống tài khoản chỉ định rồi lập tức khóa máy, cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Bằng phương thức này, từ cuối năm 2023 đến giữa năm 2024, hai bị cáo trên đã thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo trên địa bàn nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt tổng số tiền 959 triệu đồng.

Trong số các nạn nhân, ông N. bị chiếm đoạt nhiều nhất với tổng số tiền 394 triệu đồng sau khi nghe lời đường mật về việc đầu tư "văn phòng trực thuộc". Các nạn nhân còn lại bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền không nhỏ, như chị H. (150 triệu đồng), ông B. (230 triệu đồng), ông C. (70 triệu đồng) và một nạn nhân tên K. (115 triệu đồng).

Cũng theo cáo trạng, từ ngày 18/4/2024 đến ngày 22/4/2024, Tâm gọi điện thoại cho ông V., mạo danh là... Bí thư Thành ủy TPHCM. Đối tượng cho biết đang gặp khó khăn về tài chính và hỏi mượn 500 triệu đồng. Nghi ngờ bị lừa đảo, ông V. sau đó đã không chuyển tiền cho Tâm.

