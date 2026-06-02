Mưa trắng trời giờ tan tầm, người dân TPHCM chật vật xoay xở

TPO - Mưa lớn kèm dông bao phủ nhiều khu vực tại TPHCM, khiến bầu trời tối sầm, người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 16h ngày 2/6, mây dông phát triển mạnh bao phủ khu vực trung tâm TPHCM, gây mưa lớn kéo dài. Mưa nặng hạt khiến trời tối sầm, người dân di chuyển khó khăn.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh cho thấy, mây dông đang phát triển gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên nhiều khu vực.

Người dân di chuyển khó khăn trong cơn mưa lớn

Trong 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau đó mây dông có xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 12-60mm, có nơi trên 80mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Chị Nguyễn Thị Mai (ngụ phường Xuân Hoà) cho biết cơn mưa lớn xuất hiện khá bất ngờ vào thời điểm tan tầm khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

“Mây đen kéo đến rất nhanh, chỉ ít phút sau mưa trút xuống rất lớn. Tôi phải tấp vào mái hiên trú mưa gần 30 phút mới có thể tiếp tục di chuyển”, chị Mai nói.

Tương tự, anh Trần Văn Hùng, tài xế công nghệ hoạt động tại khu vực trung tâm TPHCM cho hay lượng mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến tầm nhìn bị hạn chế đáng kể.

“Tôi phải giảm tốc độ và tìm nơi an toàn để tránh dông. Những ngày mưa lớn như thế này, tài xế phải hết sức cẩn thận để đảm bảo an toàn cho bản thân và khách hàng”, anh Hùng nói.

Người dân di chuyển khó khăn trong cơn mưa nặng hạt

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, vùng biển ngoài khơi TPHCM có gió Tây Nam mạnh lên cấp 6, giật cấp 8-9.

Dự báo từ đêm 3/6 đến ngày 4/6, khu vực biển ngoài khơi TPHCM tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 1-2 m, biển động nhẹ.

Ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần đề phòng lốc xoáy, dông mạnh và gió giật nguy hiểm.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo gió mạnh và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, đánh bắt hải sản, vận tải và các hoạt động hàng hải khác.