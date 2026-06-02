Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mưa trắng trời giờ tan tầm, người dân TPHCM chật vật xoay xở

Anh Nhàn

TPO - Mưa lớn kèm dông bao phủ nhiều khu vực tại TPHCM, khiến bầu trời tối sầm, người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 16h ngày 2/6, mây dông phát triển mạnh bao phủ khu vực trung tâm TPHCM, gây mưa lớn kéo dài. Mưa nặng hạt khiến trời tối sầm, người dân di chuyển khó khăn.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh cho thấy, mây dông đang phát triển gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên nhiều khu vực.

dsc08635.jpg
Người dân di chuyển khó khăn trong cơn mưa lớn

Trong 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau đó mây dông có xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 12-60mm, có nơi trên 80mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Chị Nguyễn Thị Mai (ngụ phường Xuân Hoà) cho biết cơn mưa lớn xuất hiện khá bất ngờ vào thời điểm tan tầm khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

“Mây đen kéo đến rất nhanh, chỉ ít phút sau mưa trút xuống rất lớn. Tôi phải tấp vào mái hiên trú mưa gần 30 phút mới có thể tiếp tục di chuyển”, chị Mai nói.

Tương tự, anh Trần Văn Hùng, tài xế công nghệ hoạt động tại khu vực trung tâm TPHCM cho hay lượng mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến tầm nhìn bị hạn chế đáng kể.

“Tôi phải giảm tốc độ và tìm nơi an toàn để tránh dông. Những ngày mưa lớn như thế này, tài xế phải hết sức cẩn thận để đảm bảo an toàn cho bản thân và khách hàng”, anh Hùng nói.

dsc08633.jpg
Người dân di chuyển khó khăn trong cơn mưa nặng hạt

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, vùng biển ngoài khơi TPHCM có gió Tây Nam mạnh lên cấp 6, giật cấp 8-9.

Dự báo từ đêm 3/6 đến ngày 4/6, khu vực biển ngoài khơi TPHCM tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 1-2 m, biển động nhẹ.

Ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần đề phòng lốc xoáy, dông mạnh và gió giật nguy hiểm.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo gió mạnh và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, đánh bắt hải sản, vận tải và các hoạt động hàng hải khác.

Anh Nhàn
#Dông và mưa lớn khu vực Nam Bộ #Dự báo thời tiết biển và gió mạnh #Nguy cơ thiên tai gió mạnh và lốc xoáy #Ảnh hưởng thời tiết đến hoạt động tàu thuyền #Biến động khí hậu cuối tháng 1 tại TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe