Tàu cá bị sóng dữ nhấn chìm khi cách bờ 1km, bốn thuyền viên may mắn sống sót

TPO - Đang trên đường trở về bờ, do hỏng máy, tàu cá công suất hơn 400CV của ngư dân Nghệ An bất ngờ gặp sóng lớn và bị chìm khi chỉ còn cách cửa biển khoảng 1km. May mắn, bốn thuyền viên trên tàu đều an toàn.

Ngày 2/6, lãnh đạo UBND xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng cùng ngư dân địa phương đang triển khai các phương án trục vớt tàu cá NA-90751-TS bị chìm trên vùng biển gần cửa Lạch Vạn.

Theo thông tin ban đầu, tối 1/6, tàu cá NA-90751-TS do ông Vũ Văn Dần (trú ở xóm Đông Lộc, xã Diễn Châu) làm thuyền trưởng đang trên đường trở về đất liền sau nhiều ngày khai thác hải sản xa bờ thì gặp sự cố hỏng máy.

Đến khoảng 19h20 cùng ngày, khi tàu di chuyển đến vị trí cách cửa biển Lạch Vạn khoảng 1km, gió mạnh và sóng lớn khiến phần đáy tàu bị hở, nước tràn nhanh vào khoang làm tàu mất khả năng nổi.

Hiện trường vụ việc.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có bốn người, gồm: thuyền trưởng, chủ tàu và hai thuyền viên. Các ngư dân đã cố gắng khắc phục bằng cách bịt vị trí nước tràn và buộc các thùng nhựa lớn quanh thân tàu để giữ thăng bằng nhưng không thành công.

Khoảng hơn 20 phút sau, tàu chìm hoàn toàn. Nhiều ngư cụ, thiết bị và tài sản trên tàu bị sóng biển cuốn trôi hoặc hư hỏng. Rất may, cả bốn thuyền viên đều biết bơi và thoát nạn an toàn.

Chủ tàu là anh Vũ Văn Nhật (SN 1986, trú xóm Đông Lộc, xã Diễn Châu). Con tàu có chiều dài khoảng 17m, rộng gần 5m, công suất hơn 400CV. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Các lực lượng cứu hộ tàu cá bị chìm.

Trong ngày 2/6, nhiều tàu cá công suất lớn thuộc Nghiệp đoàn nghề cá Diễn Bích và Diễn Ngọc đã tiếp cận hiện trường để hỗ trợ trục vớt phương tiện gặp nạn.

Trước mắt, các lực lượng sẽ cố định nhiều thùng nhựa nổi quanh thân tàu nhằm nâng tàu lên mặt nước, chờ thời điểm thủy triều dâng cao để lai dắt vào bờ sửa chữa.