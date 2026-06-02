Chủ tịch xã có quyền cắt điện, nước

TPO - HĐND thành phố thông qua Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh để bảo đảm trật tự trên địa bàn thành phố.

Chiều 2/6, tại kỳ họp thứ ba, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội sẽ áp dụng mức tiền phạt bằng 2 lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính tương ứng quy định tại Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ. Đối với cùng một hành vi vi phạm, mức phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt áp dụng cho cá nhân.

Tổng cộng, có 53 hành vi vi phạm cụ thể bị xử phạt gấp 2 lần. Ví như hành vi xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, kích động bạo lực, truyền bá tệ nạn xã hội, thể hiện nội dung dâm ô, trụy lạc hoặc kích động chống đối pháp luật, mức phạt 80-100 triệu đồng.

Hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính chất đồi trụy sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng.

Hành vi quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính chất đồi trụy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát... bị phạt đến 100 triệu đồng.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng thông qua Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh để bảo đảm trật tự trên địa bàn thành phố.

Hà Nội cho phép áp dụng biện pháp cắt điện, nước để xử lý công trình vi phạm.



Theo đó, người có thẩm quyền được áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình vi phạm, cụ thể như sau:

Công trình xây dựng sai quy hoạch, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng.

Công trình xây dựng sai nội dung trong giấy phép xây dựng, công trình xây dựng sai thiết kế xây dựng được phê duyệt, như vị trí xây dựng, cốt nền, mật độ, diện tích xây dựng; vi phạm chỉ giới xây dựng hoặc chỉ giới đường đỏ...

Công trình xây dựng trên đất bị lấn, chiếm đã được cơ quan chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm nhưng tổ chức, cá nhân không chấp hành.

Công trình xây dựng thuộc diện phải thẩm duyệt hoặc thẩm định thiết kế về PCCC nhưng được tổ chức thi công khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt về PCCC.

Công trình thi công không đúng theo thiết kế về PCCC đã được thẩm định hoặc thẩm duyệt.

Công trình xây dựng chưa có văn bản nghiệm thu PCCC của cơ quan quản lý chuyên ngành mà đã đưa vào hoạt động.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bị đình chỉ hoạt động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả nhưng không chấp hành.

Công trình thuộc trường hợp phải phá dỡ và đã có quyết định di dời khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền mà tổ chức, cá nhân đã được vận động, thuyết phục nhưng không thực hiện di dời.

Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền áp dụng biện pháp cắt điện nước với các trường hợp vi phạm nêu trên.

​