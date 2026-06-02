Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội được bầu giữ chức Ủy viên UBND thành phố

TPO - Với 100% số phiếu tán thành, ông Lê Thanh Nam - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NN&MT) Hà Nội được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 2/6, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP. Hà Nội đã bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội đã trình HĐND thành phố đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đối với ông Lê Thanh Nam - Thành ủy viên, Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố chúc mừng ông Lê Thanh Nam.

Trước đó, ngày 25/5, Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở NN&MT đối với ông Lê Thanh Nam.

Ông Lê Thanh Nam sinh ngày 4/3/1971; quê quán: xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông Lê Thanh Nam có trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai, Cử nhân Chính trị học.

Quá trình công tác, ông Lê Thanh Nam từng đảm nhận các chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng; Giám đốc Sở TN&MT; Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà...

Đến 25/5/2026, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội.