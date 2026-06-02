Bốn người thoát nạn trong vụ cháy siêu thị mini ở Hà Nội

TPO - Lực lượng chức năng hướng dẫn bốn người thoát nạn trong vụ cháy siêu thị mini trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội), xảy ra vào chiều 2/6.

Lực lượng chữa cháy đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện có cháy trong siêu thị mini tầng 1 của tòa nhà 3 tầng, số 447 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.

"Khi lửa bùng lên chúng tôi hô hoán mọi người thoát ra ngoài và báo cho lực lượng chức năng" - một người dân cho hay.

Nhân chứng cho biết, vụ cháy khiến một số người mắc kẹt bên trong ngôi nhà và chạy lên phía tầng thượng.

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP. Hà Nội) đã điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn và dập lửa.

Không lâu sau đó, lực lượng chữa cháy dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, đồng thời đưa bốn người mắc kẹt bên trong tòa nhà ra ngoài an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.