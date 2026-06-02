Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bốn người thoát nạn trong vụ cháy siêu thị mini ở Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Lực lượng chức năng hướng dẫn bốn người thoát nạn trong vụ cháy siêu thị mini trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội), xảy ra vào chiều 2/6.

chay-1g-2963.jpg
Lực lượng chữa cháy đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện có cháy trong siêu thị mini tầng 1 của tòa nhà 3 tầng, số 447 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.

"Khi lửa bùng lên chúng tôi hô hoán mọi người thoát ra ngoài và báo cho lực lượng chức năng" - một người dân cho hay.

Nhân chứng cho biết, vụ cháy khiến một số người mắc kẹt bên trong ngôi nhà và chạy lên phía tầng thượng.

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP. Hà Nội) đã điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn và dập lửa.

Không lâu sau đó, lực lượng chữa cháy dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, đồng thời đưa bốn người mắc kẹt bên trong tòa nhà ra ngoài an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thanh Hà
#Cháy siêu thị tại Hà Nội #Cứu hộ và thoát nạn #Phản ứng lực lượng chức năng #Nguyên nhân vụ cháy #An toàn trong đám cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe