Cách tính lương hưu, trợ cấp mới từ 1/7

TPO - Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư 14/2026 quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo nghị định 162/2026 của Chính phủ.

Theo đó, từ ngày 1/7 sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh tăng 8% mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng với người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 1/7 sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó sẽ điều chỉnh tăng lên bằng 3,8 triệu đồng với người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Về cách tính, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7 sẽ bằng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng của tháng 6 nhân với 1,08.

Với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng.

Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sẽ bằng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi được điều chỉnh cộng với 300.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, người có mức lương hưu, trợ bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh cao hơn 3,5 triệu đồng/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Với người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp phục vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trước 1/7/2026, mức hưởng trợ cấp tuất hằng tháng từ ngày 1/7/2026 được tính theo mức lương cơ sở quy định tại nghị định 161/2026 (tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng).

Thống kê từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, cả nước hiện có 3,4 triệu người đang thụ hưởng các mức lương hưu, trợ cấp khác nhau. Trong đó chủ yếu là nhóm có mức hưởng từ 3 triệu đồng/tháng đến dưới 10 triệu đồng/tháng chiếm gần 80%.

Với nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo, mức lương hưu bình quân là 5,7 triệu đồng/người/tháng. Mức trợ cấp bảo hiểm xã hội (mất sức lao động) bình quân là 3,3 triệu đồng/người/tháng; mức trợ cấp hằng tháng bình quân từ 2,2 - 2,5 triệu đồng/người/tháng…