Bị bắt vì đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện ở TPHCM để gây chú ý

TPO - Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận đã dùng đá đập vỡ màn hình các trạm đổi pin xe điện nhằm thu hút sự chú ý và mong muốn doanh nghiệp giải quyết các vấn đề cá nhân của mình.

Ngày 2/6, Công an TPHCM thông tin vừa bắt giữ một người đàn ông liên quan đến hàng loạt vụ đập phá tủ đổi pin xe điện xảy ra trên địa bàn thành phố, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống hạ tầng phục vụ phương tiện giao thông xanh đang được triển khai.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, đơn vị quản lý hệ thống tủ đổi pin xe điện liên tiếp trình báo về việc nhiều tủ đổi pin đặt tại các tuyến đường và khu dân cư bị kẻ gian đập phá, làm hư hỏng thiết bị, ảnh hưởng đến hoạt động đổi pin của người dân sử dụng xe điện.

Những tủ đổi pin bị phá hoại ở TPHCM.

Thống kê ban đầu của đơn vị đầu tư, chỉ riêng 3 tủ đổi pin đầu tiên được xác định bị phá hoại có tổng giá trị tài sản hơn 176 triệu đồng. Chi phí sửa chữa, thay thế màn hình và khắc phục hư hỏng ước tính hơn 14 triệu đồng mỗi tủ.

Hành vi phá hoại không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ cộng đồng, tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư và chủ trương phát triển hạ tầng xanh của TPHCM.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu camera an ninh, rà soát các tuyến đường liên quan để truy xét nghi phạm.

Đến tối 1/6, Công an phường Linh Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM kiểm tra, làm việc với Nguyễn Công Nam (41 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, hiện đang sống lang thang).

Camera ghi lại hình ảnh Nam dùng vật cứng đập phá tủ đổi pin.

Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận đã dùng đá đập vỡ màn hình các trạm đổi pin xe điện trên đường Phạm Văn Đồng vào ngày 28/5.

Mở rộng đấu tranh, Nam khai từ cuối tháng 4/2026 đến nay, đối tượng đã thực hiện hành vi tương tự tại khoảng 10 điểm đặt tủ đổi pin trên địa bàn TPHCM.

Theo lời khai, trước đây Nam từng làm việc cho đơn vị thuộc hệ sinh thái của một tập đoàn tư nhân. Sau đó, Nam tham gia đầu tư chứng khoán và cho rằng mình bị thiệt hại tài chính nên đã dùng đá nhặt ven đường đập phá các tủ đổi pin nhằm thu hút sự chú ý và mong muốn doanh nghiệp giải quyết các vấn đề cá nhân của mình.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.