Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bị bắt vì đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện ở TPHCM để gây chú ý

Nguyễn Dũng

TPO - Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận đã dùng đá đập vỡ màn hình các trạm đổi pin xe điện nhằm thu hút sự chú ý và mong muốn doanh nghiệp giải quyết các vấn đề cá nhân của mình.

Ngày 2/6, Công an TPHCM thông tin vừa bắt giữ một người đàn ông liên quan đến hàng loạt vụ đập phá tủ đổi pin xe điện xảy ra trên địa bàn thành phố, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống hạ tầng phục vụ phương tiện giao thông xanh đang được triển khai.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, đơn vị quản lý hệ thống tủ đổi pin xe điện liên tiếp trình báo về việc nhiều tủ đổi pin đặt tại các tuyến đường và khu dân cư bị kẻ gian đập phá, làm hư hỏng thiết bị, ảnh hưởng đến hoạt động đổi pin của người dân sử dụng xe điện.

711475322-1007694115284784-4819373958889416892-n.jpg
712563416-1007694135284782-9118474067429614005-n.jpg
Những tủ đổi pin bị phá hoại ở TPHCM.

Thống kê ban đầu của đơn vị đầu tư, chỉ riêng 3 tủ đổi pin đầu tiên được xác định bị phá hoại có tổng giá trị tài sản hơn 176 triệu đồng. Chi phí sửa chữa, thay thế màn hình và khắc phục hư hỏng ước tính hơn 14 triệu đồng mỗi tủ.

Hành vi phá hoại không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ cộng đồng, tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư và chủ trương phát triển hạ tầng xanh của TPHCM.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu camera an ninh, rà soát các tuyến đường liên quan để truy xét nghi phạm.

Đến tối 1/6, Công an phường Linh Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM kiểm tra, làm việc với Nguyễn Công Nam (41 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, hiện đang sống lang thang).

712314401-1007694045284791-1719810603656109956-n.jpg
Camera ghi lại hình ảnh Nam dùng vật cứng đập phá tủ đổi pin.

Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận đã dùng đá đập vỡ màn hình các trạm đổi pin xe điện trên đường Phạm Văn Đồng vào ngày 28/5.

Mở rộng đấu tranh, Nam khai từ cuối tháng 4/2026 đến nay, đối tượng đã thực hiện hành vi tương tự tại khoảng 10 điểm đặt tủ đổi pin trên địa bàn TPHCM.

Theo lời khai, trước đây Nam từng làm việc cho đơn vị thuộc hệ sinh thái của một tập đoàn tư nhân. Sau đó, Nam tham gia đầu tư chứng khoán và cho rằng mình bị thiệt hại tài chính nên đã dùng đá nhặt ven đường đập phá các tủ đổi pin nhằm thu hút sự chú ý và mong muốn doanh nghiệp giải quyết các vấn đề cá nhân của mình.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#đổi pin xe điện #TPHCM #phá hoại #hạ tầng xanh #Công an #Bắt giữ người đập phá tủ đổi pin xe điện tại TPHCM gây thiệt hại lớn #Công an TPHCM bắt giữ nghi phạm phá hoại tủ đổi pin xe điện #gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng và ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng xanh của thành phố.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe