Nhiều phòng khám phụ khoa trên địa bàn Hà Nội bị xử phạt

TPO - Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ ngày 22/5 đến ngày 29/5, đơn vị ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có cơ sở bị phạt đến 163 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 22/5, Phòng khám sản phụ khoa Nhật Việt, số 635 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy bị Sở Y tế TP Hà Nội ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng với vi phạm: biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định; không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Ngày 26/5, Hộ kinh doanh Lê Thị Mai Phương (số 121, 123 đường Cầu Diễn, phường Xuân Phương) bị phạt 8 triệu đồng do không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật.

Phòng khám chuyên khoa phụ sản Vuông Tròn bị xử phạt với số tiền 163 triệu đồng.

Đồng thời, phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 14/6/2018 cho Phòng khám trong thời gian 3 tháng.

Ngày 28/5, Công ty TNHH Dịch vụ Nha khoa Thiện Tâm An - Phòng khám Răng Hàm Mặt - Nha khoa Thiện Tâm An (Kiot số 02, tầng 1, tòa HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt) với vi phạm lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật, mức xử phạt là 4 triệu đồng.

Cùng ngày, Công ty TNHH dịch vụ Y tế Phúc Vinh - Phòng khám chuyên khoa phụ sản Vuông Tròn (số S106.01SH15 khu đô thị mới Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ), tổng số tiền phải nộp phạt là 163 triệu đồng với các vi phạm gồm: người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật;

Bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức; biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 29/10/2025 cho Phòng khám trong thời gian 3 tháng; tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 012993/HNO-CCHN của bà Lê Thị Kiều do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 30/5/2014 trong thời gian 6 tháng.

Ngày 29/5, Công ty TNHH Phòng khám Tương Lai - Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Thỏ Ngọc Clinic (tầng 1,2 căn TMDV số SH2A-SP.05-03, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Bát Tràng), các vi phạm gồm: biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định; không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Tổng số tiền phải nộp phạt là 20 triệu đồng. Hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 2/4/2025 cho Phòng khám trong thời gian 3 tháng.