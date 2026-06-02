Cà Mau gấp rút tìm nguyên nhân chi bảo hiểm y tế vượt dự toán hàng trăm tỷ đồng

Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, trong 2 năm gần đây, chi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) tại Cà Mau tiếp tục vượt dự kiến, trong đó năm 2024 vượt khoảng 163 tỷ đồng, năm 2025 vượt khoảng 80 tỷ đồng. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, việc xác định nguyên nhân chi BHYT tăng do cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) rà soát và cảnh báo, cơ sở khám chữa bệnh phải chủ động kiểm tra, giải trình những khoản chi phát sinh.

Từ quy định này, Sở Y tế Cà Mau khẳng định, trách nhiệm giải trình chi phí khám chữa bệnh BHYT phát sinh thuộc về các cơ sở khám chữa bệnh; trách nhiệm rà soát các khoản chi tăng cao do BHXH chủ trì thực hiện.

Sở Y tế Cà Mau cho rằng, Sở chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chuyên môn y tế, phối hợp theo dõi, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường quản lý chi phí BHYT. Sở không có chức năng giám định, thanh quyết toán hoặc xác định khoản chi đủ điều kiện thanh toán như cơ quan BHXH.

Liên quan đến đề nghị của BHXH tỉnh Cà Mau về việc đánh giá tính hợp lý hay không của chi phí bình quân khám chữa bệnh BHYT tăng cao theo từng mã bệnh, từng loại hình khám chữa bệnh và từng cơ sở y tế, Sở Y tế Cà Mau cho rằng, việc đánh giá vấn đề này không thể chỉ dựa trên các bảng số liệu tổng hợp. Để đánh giá một khoản chi cần đối chiếu đầy đủ hồ sơ bệnh án, diễn biến lâm sàng của người bệnh, chỉ định chuyên môn, quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị, dữ liệu giám định và hồ sơ thanh toán chi tiết.

Trong khi đó, tài liệu do BHXH tỉnh Cà Mau cung cấp chủ yếu là số liệu tổng hợp theo nhóm mã bệnh chính, không có đầy đủ thông tin chuyên môn liên quan, nên chưa đủ cơ sở để Sở Y tế xem xét, tham gia góp ý.

Theo báo cáo giải trình của các cơ sở khám chữa bệnh, nhiều nguyên nhân làm gia tăng chi phí BHYT, như số lượt bệnh nhân tăng, cơ cấu bệnh tật thay đổi, gia tăng người bệnh nặng và bệnh mạn tính; mở rộng phạm vi hưởng BHYT, triển khai kỹ thuật mới, điều chỉnh giá dịch vụ y tế, thay đổi chính sách pháp luật; áp dụng phác đồ điều trị mới và quá trình nâng cao chất lượng chuyên môn...

Sở Y tế Cà Mau cũng cho biết, đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT tại các cơ sở y tế. Qua kiểm tra, phần lớn các chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, sử dụng thuốc thế hệ mới và các kỹ thuật cao tại các đơn vị được đánh giá phù hợp với quy trình chuyên môn của Bộ Y tế, bám sát diễn biến lâm sàng và nhu cầu điều trị thực tế của người bệnh.

Ngoài ra, ngành y tế cũng thừa nhận hiện còn tồn tại một số vướng mắc liên quan việc xác định và thanh toán tiền giường bệnh tại một số bệnh viện đa khoa khu vực. Do chưa có hướng dẫn thống nhất từ Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền, Sở Y tế Cà Mau thống nhất tạm thời chưa thực hiện thanh toán đối với các nội dung còn vướng mắc và sẽ xem xét sau khi có hướng dẫn chính thức.

Sở Y tế Cà Mau cũng đề nghị BHXH tỉnh Cà Mau căn cứ đầy đủ các yếu tố khách quan để xác định nguyên nhân vượt dự kiến chi theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu và ngăn chặn các khoản chi gia tăng bất hợp lý trong thời gian tới.