Mạo danh Bộ Tài chính để lừa đảo gia tăng

TPO - Thời gian gần đây, tình trạng các trang mạng xã hội mạo danh Bộ Tài chính để lừa đảo có xu hướng gia tăng. Bộ Tài chính vừa lên tiếng cảnh báo người dân, doanh nghiệp, đồng thời phối hợp với A05 - Bộ Công an để xử lý.

Theo Bộ Tài chính, các đối tượng thường lợi dụng uy tín của cơ quan nhà nước, sử dụng tên gọi, hình ảnh, thậm chí sao chép nội dung từ các kênh chính thức để tạo lòng tin, sau đó đưa ra các thông tin sai lệch hoặc các chương trình giả mạo nhằm trục lợi.

Khi tiếp nhận thông tin giả mạo, Bộ Tài chính đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công An để yêu cầu xử lý, hỗ trợ gỡ bỏ các trang tin, trang facebook giả mạo.

Danh sách các trang giả mạo Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý, chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức. Trang web giả mạo thường có tên miền gần giống nhưng đuôi khác (.com, .net, .org) hoặc chứa thêm các ký tự lạ. Khi tìm kiếm thông tin người dân nên đối chiếu địa chỉ truy cập với Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính: https://mof.gov.vn/

Người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác trước các dấu hiệu bất thường, chẳng hạn như các thông báo mang tính “khẩn cấp”, “cơ hội có hạn” hoặc hứa hẹn lợi ích tài chính bất thường. Đây là những chiêu thức phổ biến nhằm gây áp lực tâm lý để người dân đưa ra quyết định nhanh chóng mà không kịp kiểm chứng.

Một trong những trang web giả mạo Bộ Tài chính.

Người dân, doanh nghiệp tuyệt đối không thực hiện các giao dịch tài chính hoặc cung cấp thông tin cá nhân theo hướng dẫn từ các tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Khi có nghi ngờ, người dân nên chủ động kiểm tra lại thông tin qua các kênh chính thức hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng.

Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính - cho biết, cơ quan này đang tiếp tục hoàn thiện các quy trình nội bộ, tăng cường bảo mật hệ thống và nâng cao năng lực ứng phó với các nguy cơ an ninh mạng.

Bộ Tài chính khuyến khích người dân khi phát hiện các trang thông tin có dấu hiệu giả mạo thì kịp thời phản ánh, báo cáo để các cơ quan chức năng có thể xử lý nhanh chóng.