Hành trình khẳng định vị thế Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới

Định hướng “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” không chỉ là cách SHB khẳng định vị thế trên thị trường, mà còn thể hiện chiến lược nhất quán: đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần kiến tạo các hệ sinh thái tăng trưởng bền vững, qua đó chung tay hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, tự cường và thịnh vượng trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào một chu kỳ chuyển động mới, vai trò của các định chế tài chính đang thay đổi sâu sắc. Không còn đơn thuần là nơi cung ứng vốn, ngân hàng ngày nay trở thành cầu nối, lực đẩy và cả kiến trúc sư cho những hệ sinh thái phát triển. Với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), hành trình hơn ba thập kỷ không chỉ là câu chuyện mở rộng quy mô, mà còn là quá trình tích lũy nội lực, bản sắc và trách nhiệm – từng bước định hình vị thế của một ngân hàng mang tầm vóc quốc gia.

Đó cũng chính là tầm nhìn dài hạn mà Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển nhiều lần nhấn mạnh: “Chúng tôi mang khát vọng định vị dấu ấn Việt Nam trên bản đồ quốc tế”.

Từ nền tảng đó, SHB đang định hình rõ hơn bước đi trong giai đoạn mới: một ngân hàng vừa đủ tầm để đồng hành cùng các chiến lược lớn của đất nước, vừa đủ linh hoạt để thích ứng với những chuẩn mực ngày càng cao của thị trường và kỳ vọng của khách hàng.

Ngân hàng tầm vóc quốc gia: Gắn mình vào dòng chảy phát triển

Trong nhiều năm qua, SHB đã hiện diện trong các lĩnh vực cốt lõi như hạ tầng, năng lượng, sản xuất, thương mại và xuất khẩu - những trụ cột của tăng trưởng kinh tế. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở phạm vi hoạt động, mà ở cách ngân hàng tiếp cận vai trò của mình: trở thành một phần trong cấu trúc vận hành của nền kinh tế, thay vì chỉ đứng ngoài cung cấp vốn.

Dòng vốn của SHB đã đồng hành cùng nhiều công trình và dự án mang ý nghĩa chiến lược như cầu vượt ba tầng tại nút giao thông ngã ba Huế - Đà Nẵng; dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa…, các dự án năng lượng tái tạo, logistics, nhà máy gạo Hạnh Phúc tại An Giang hay điện gió Yang Trung tại Gia Lai. Đó không chỉ là những khoản đầu tư tài chính, mà còn là sự tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng hạ tầng phát triển và năng lực cạnh tranh của quốc gia.

SHB hướng tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, SHB cũng xác lập rõ vị thế mới của mình: trở thành ngân hàng hàng đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm và dịch vụ cho các đối tác chiến lược, các đối tác lớn có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng và khách hàng cá nhân.

SHB gắn mình song hành cùng các động lực tăng trưởng quốc gia, đồng hành sâu hơn cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp đầu ngành và hệ sinh thái lớn; đồng thời là ngân hàng kết nối nguồn lực, kiến tạo giá trị và thúc đẩy phát triển bền vững.

Với định hướng kinh doanh phát triển hệ sinh thái đối tác - ecosystem, SHB không tiếp cận khách hàng theo từng đơn vị riêng lẻ, mà theo toàn bộ hệ sinh thái xoay quanh khách hàng trung tâm. Từ một tập đoàn hay doanh nghiệp đầu chuỗi, SHB cung cấp các giải pháp tài chính cho toàn thể các công ty thành viên, nhà cung cấp, nhà phân phối, đại lý, đối tác, người lao động và khách hàng cuối. Như vậy, mối quan hệ hợp tác lớn không chỉ tạo ra tăng trưởng tín dụng, mà mở ra một không gian tăng trưởng đa tầng cho ngân hàng.

“Thế hệ mới”: Khi công nghệ và dữ liệu là nền móng

Nếu “tầm vóc quốc gia” thể hiện vai trò, thì “thế hệ mới” chính là cách SHB lựa chọn để vận hành và bứt phá. Trong đó, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo đóng vai trò trung tâm.

SHB đang triển khai mô hình “Future Bank” dựa trên chiến lược “5 First”: Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First. Đây không chỉ là định hướng công nghệ, mà còn là cách ngân hàng chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện – từ quy trình vận hành đến trải nghiệm khách hàng.

Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo giúp nâng cao khả năng phân tích và cá nhân hóa dịch vụ. Điện toán đám mây mang lại sự linh hoạt và khả năng mở rộng. Trong khi đó, bảo mật và trải nghiệm di động trở thành yếu tố then chốt khi người dùng ngày càng dịch chuyển sang môi trường số.

Trong giai đoạn nền kinh tế đang có những bước chuyển mình quan trọng, SHB chủ động nắm bắt thời cơ để đổi mới, đặt công nghệ và dữ liệu làm nền móng

Song song, SHB chủ động hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu nhằm tận dụng những giải pháp tiên tiến và rút ngắn hành trình chuyển đổi. Công nghệ, vì thế, không còn là công cụ hỗ trợ, mà trở thành nền tảng tăng trưởng.

Nếu ecosystem là không gian tăng trưởng, thì công nghệ là hạ tầng tăng trưởng. Nếu hệ sinh thái giúp SHB mở rộng chiều sâu khách hàng, thì 5 First giúp SHB nâng cao chất lượng phục vụ, tốc độ vận hành và khả năng mở rộng quy mô. Sự kết hợp giữa hai trụ cột này tạo ra mô hình tăng trưởng mới của SHB: tăng trưởng dựa trên kết nối hệ sinh thái, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ, phát triển dựa trên trải nghiệm khách hàng và niềm tin số.

Đồng hành cùng chiến lược quốc gia

Xuyên suốt 33 năm và hành trình tiếp theo, SHB luôn bám sát các định hướng phát triển của Đảng, Chính phủ, các chính sách quốc gia. Ngân hàng xác định vai trò của một định chế tài chính tư nhân trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Nhà nước.

Chiến lược phát triển của SHB bám sát với các định hướng phát triển bền vững của Nhà nước

Cụ thể, tinh thần của Nghị quyết 68 được xem là nền tảng để SHB thúc đẩy vai trò doanh nghiệp trong hệ sinh thái kinh tế. Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tạo động lực để Ngân hàng đẩy mạnh tài chính số và đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế mở ra định hướng đưa thương hiệu tài chính Việt vươn ra thị trường toàn cầu.

Bên cạnh yếu tố kinh tế và công nghệ, SHB cũng xem văn hóa doanh nghiệp là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững. Tinh thần của Nghị quyết 80 về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới được Ngân hàng lồng ghép vào chiến lược phát triển nội tại. Theo đó, bộ giá trị cốt lõi “Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm” không chỉ đóng vai trò định hướng văn hóa doanh nghiệp, mà còn trở thành nền tảng cho tinh thần hành động của toàn hệ thống trong giai đoạn phát triển mới.

Việc kết hợp giữa chiến lược kinh doanh với các định hướng phát triển quốc gia cho thấy SHB không chỉ hướng đến mục tiêu tăng trưởng riêng lẻ, mà đang khẳng định vai trò của một ngân hàng đồng hành cùng sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Trong hành trình phát triển mới của Việt Nam, những định hướng này cho thấy SHB không chỉ hướng tới tăng trưởng, mà còn từng bước khẳng định vai trò của một ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới – nơi tài chính, công nghệ và con người hội tụ để cùng kiến tạo giá trị bền vững cho tương lai.