KIDO đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng năm 2026

P.V

Ngày 28/5, Công ty CP Tập đoàn KIDO (KDC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026, thông qua kế hoạch doanh thu thuần 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng trong năm nay, đồng thời dự kiến chia cổ tức tiền mặt 10% mệnh giá cổ phần.

Trong năm 2025, dù kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động bởi địa chính trị, chi phí sản xuất tăng cao và sức mua suy giảm, KIDO vẫn duy trì tăng trưởng tích cực.

Trong đó, ngành dầu ăn tiếp tục giữ vị trí thứ 2 toàn ngành tại Việt Nam; ngành bơ duy trì vị thế dẫn đầu thị trường với thương hiệu Tường An Margarine. KIDO cũng mở rộng sang ngành gia vị, bánh, bánh bao và thực phẩm đông lạnh với nhiều sản phẩm mới. Mảng bánh trung thu KIDO’s Bakery ghi nhận tình trạng “cháy hàng”, đặc biệt thu hút nhóm khách hàng trẻ nhờ các hương vị hiện đại.

Ở lĩnh vực bán lẻ, sau khi sở hữu chi phối Hùng Vương Plaza, KIDO tiếp tục đầu tư vào đơn vị vận hành Vạn Hạnh Mall nhằm mở rộng hệ sinh thái trung tâm thương mại và gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Kết thúc năm 2025, KIDO đạt doanh thu thuần 9.055 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 727 tỷ đồng, tăng 593% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 13.907 tỷ đồng.

Năm 2026, KIDO xác định ba trụ cột chiến lược gồm sản xuất, liên doanh liên kết và mua bán – sáp nhập. KIDO tiếp tục đẩy mạnh ngành thực phẩm thiết yếu, mở rộng ngành hàng tiêu dùng, tăng độ phủ hệ thống phân phối và ứng dụng chuyển đổi số trong vận hành.

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu mở rộng thêm 300 cửa hàng miniBAO, 5.000 điểm bán truyền thống và 2.000 điểm bán hiện đại trên toàn quốc, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu các ngành hàng chủ lực.

