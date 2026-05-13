Kinh tế

Fi Vietnam 2026 quy tụ hơn 300 thương hiệu ngành thực phẩm, đồ uống

P.V

Từ ngày 13-15/5, tại TPHCM, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Nguyên liệu, hương liệu, phụ gia chế biến thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam – Fi Vietnam 2026 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), với sự tham gia của hơn 300 thương hiệu cùng khoảng 9.000 khách tham quan đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo BTC, Fi Vietnam 2026 giới thiệu danh mục trưng bày toàn diện, từ nguyên liệu và phụ gia thực phẩm, hương liệu, enzyme đến các thành phần dinh dưỡng, nguyên liệu tự nhiên và giải pháp công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm. Sự kiện được định vị là điểm đến chiến lược cho các doanh nghiệp tìm kiếm nguyên liệu mới, trao đổi ý tưởng và mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TPHCM cho biết, Fi Vietnam đã trở thành nền tảng xúc tiến thương mại quan trọng trong chuỗi triển lãm Fi toàn cầu, tạo nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp ngành nguyên liệu và phụ gia thực phẩm, đồ uống.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM nhận định, xu hướng tiêu dùng hiện nay đang thay đổi nhanh chóng khi người dân ngày càng quan tâm đến sức khỏe, dinh dưỡng và tính an toàn của sản phẩm. Vì vậy, an toàn thực phẩm không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong quản lý nhà nước, mà còn là yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương hiệu doanh nghiệp.

Ông Ben Wong, Tổng Giám Đốc Informa Markets Vietnam cho biết, Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh và năng động nhất Đông Nam Á. Fi Vietnam 2026 đánh dấu cột mốc mới về quy mô và tính quốc tế khi quy tụ hơn 300 thương hiệu cùng hàng nghìn khách tham quan chuyên ngành trên toàn cầu. Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng giao thương chiến lược, nơi kết nối đổi mới sáng tạo, cơ hội phát triển và tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước với quốc tế.

