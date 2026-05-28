Cần Thơ 'giải cứu' sầu riêng

TPO - Sở Công Thương Cần Thơ kêu gọi các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng, tham gia mua, tiêu thụ sầu riêng ủng hộ nông dân trong 1 tuần.

Sáng 28/5, Sở Công Thương Cần Thơ long trọng tổ chức khai mạc Tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026. Hoạt động nhằm hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng cho nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đang vào đợt thu hoạch. Tuần lễ diễn ra từ ngày 28/5-4/6.

Cần Thơ kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mua ủng hộ sầu riêng của các nhà vườn, hợp tác xã.

Ông Hứa Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - cho biết, hiện toàn thành phố còn khoảng 2.400ha sầu riêng chưa thu hoạch, sản lượng khoảng 36.000 tấn. Trong khi thị trường tiêu thụ yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, quy cách đóng gói; chi phí vận chuyển, bảo quản còn cao trong thời điểm thu hoạch tập trung...

Sản lượng sầu riêng tới ngày thu hoạch lớn, yêu cầu cấp thiết phải kết nối tiêu thụ nhằm tránh tình trạng ùn ứ, góp phần ổn định giá cả, bảo đảm đầu ra cho người dân.

Do đó, Tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng được Cần Thơ phát động nhằm huy động các nguồn lực của hệ thống chính trị, doanh nghiệp, và toàn xã hội cùng tham gia hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Công Thương Cần Thơ kêu gọi, các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành trong kết nối tiêu thụ sầu riêng, ưu tiên thu mua, kích cầu tiêu dùng và mở rộng hệ thống phân phối đối với sầu riêng Cần Thơ. Các hợp tác xã, nhà vườn được khuyến cáo nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc…

Sở Công Thương cũng đề nghị các sở ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Cần Thơ tuyên truyền, thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị hưởng ứng, tham gia mua, tiêu thụ sầu riêng ủng hộ Tuần lễ cao điểm.

Cần Thơ hiện có hơn 14.480 ha trồng sầu riêng.

Hiện Cần Thơ có hơn 14.480ha trồng sầu riêng, trong đó diện tích cho trái hơn 8.600 ha, sản lượng khoảng 105.000 tấn/năm. Trong đó, có hơn 2.700ha đã được cấp 127 mã vùng trồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, diện tích sầu riêng tại Cần Thơ liên tục tăng nhanh, nhiều nơi chuyển đổi không theo quy hoạch, thiếu kỹ thuật, dẫn đến chất lượng không đồng đều. Chuỗi liên kết rời rạc, nên chủ yếu tiêu thụ qua thương lái.

Về thị trường xuất khẩu, hơn 90% sản lượng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, dễ gặp rủi ro khi có thay đổi chính sách.

​

​