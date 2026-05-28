Kinh tế

Công ty The First One thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển đổi số

P.V

Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản gồm 10 công ty do ông YASUHIRO NAKAHAMA - Giám đốc CNCTOR – JAPAN dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, logistics và chuyển đổi số cùng Công ty The First One (TFO).

Ngày 27/5/2026, tại văn phòng Công ty The First One (TFO), Ban lãnh đạo Công ty đã long trọng đón tiếp đoàn doanh nghiệp Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp quốc tế, hướng tới thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, logistics và chuyển đổi số.

Ông Reira Soeda (CEO) và Bà Nguyễn Thuý Mai, giám đốc đối ngoại của TFO tiếp đoàn doanh nghiệp Nhật Bản tại văn phòng.

Đại diện phía Công ty The First One (TFO) tham gia chủ trì buổi đón tiếp có ông REIRA SOEDA - Giám đốc và bà NGUYỄN THÚY MAI - Giám đốc đối ngoại. Về phía Nhật Bản, ông YASUHIRO NAKAHAMA (thuộc Công ty CNCTOR JAPAN) - làm trưởng đoàn cùng đại diện của 9 doanh nghiệp lớn hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến công nghệ và vận hành chuỗi cung ứng.

Chủ tịch HĐQT Công ty The First One (TFO) - Ông Phạm Việt Hoàng

Theo đại diện doanh nghiệp, buổi làm việc tập trung trao đổi về xu hướng phát triển công nghệ, nhu cầu chuyển đổi số trong doanh nghiệp cũng như tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh thương mại khu vực ngày càng mở rộng.

Ngoài chương trình làm việc tại văn phòng TFO, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã tới tham quan tập đoàn FPT và tập đoàn SUN HOUSE. Hoạt động này giúp các doanh nghiệp Nhật Bản có thêm góc nhìn thực tế về năng lực vận hành, hạ tầng công nghệ cũng như tốc độ phát triển của thị trường Việt Nam.

Đoàn doanh nghiệp Nhật được TFO kết nối thăm và làm việc tại Tập đoàn FPT

Đại diện các bên đánh giá Việt Nam đang trở thành điểm đến tiềm năng cho các hoạt động đầu tư và hợp tác công nghệ tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics thông minh, quản trị số và giải pháp vận hành doanh nghiệp.

Thông qua chương trình lần này, Công ty The First One sẽ mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, đồng thời tạo nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong các dự án công nghệ và chuyển đổi số thời gian tới.

#Chuyển đổi số #Doanh nghiệp Nhật Bản #Công nghệ #Hợp tác quốc tế #TFO #Logistics

