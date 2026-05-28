Sonadezi thông tin việc trưởng ban kiểm soát doanh nghiệp bị khởi tố

Việt Linh

TPO - Tổng Công ty Sonadezi (mã chứng khoán: SNZ) vừa công bố thông tin về việc bà Đặng Lê Bích Phượng - Trưởng Ban kiểm soát doanh nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam, để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 28/5, Sonadezi cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai về việc khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với bà Đặng Lê Bích Phượng.

Sau diễn biến trên, căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát ngày 28/5/2026, các thành viên Ban kiểm soát Sonadezi đã thống nhất phân công ông Trần Ngọc Tòng - Thành viên Ban kiểm soát tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của Ban kiểm soát, kể từ ngày 28/5 cho đến khi có ý kiến từ cơ quan có thẩm quyền.

Sonadezi là một trong những doanh nghiệp khu công nghiệp đầu tiên của Việt Nam.

Sonadezi là một trong những doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp và hạ tầng lớn tại khu vực phía Nam, đặc biệt là tại Đồng Nai. Doanh nghiệp có hàng chục công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Trong đó, nhóm doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản gồm Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình, Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận và Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa.

Sonadezi còn có các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường, cảng và nước sạch như Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai và Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Đầu năm 2026, SNZ cho biết doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do cơ cấu sở hữu quá tập trung. Hiện, UBND tỉnh Đồng Nai nắm giữ 99,54% cổ phần có quyền biểu quyết, phần còn lại thuộc về 469 cổ đông với tổng tỷ lệ sở hữu 0,46% vốn điều lệ.

Về hoạt động kinh doanh, Sonadezi đặt kế hoạch hợp nhất năm nay với doanh thu 6.021 tỷ đồng, giảm 15,8% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.614 tỷ đồng, giảm 37,3%; lợi nhuận sau thuế khoảng 1.336 tỷ đồng, giảm 37%.

Trong quý I vừa qua, Sonadezi ghi nhận doanh thu đạt 1.295 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 336 tỷ đồng, giảm 32%.

