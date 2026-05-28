Đà Nẵng: Điều chuyển hàng loạt dự án chậm tiến độ

TPO - Việc UBND TP. Đà Nẵng điều chuyển loạt dự án từ xã, phường sang Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp được xem là động thái nhằm tăng trách nhiệm điều hành, siết lại công tác quản lý đầu tư công trong bối cảnh nhiều dự án chậm tiến độ, giảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

Ngày 28/5, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã ký quyết định điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng từ UBND các xã, phường sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều dự án tại địa phương rơi vào tình trạng chậm tiến độ, thi công cầm chừng, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Dự án Đường và cầu ĐH7 bắc qua sông Vĩnh Điện sau 5 năm triển khai vẫn chưa hoàn thành.

Theo quyết định, có 5 dự án được bàn giao sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP, Đà Nẵng gồm: Khu tái định cư Châu Hiệp (giai đoạn 1), xã Nam Phước; dự án đường và cầu DH7 qua sông Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn; cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang), huyện Thăng Bình; đường Bạch Đằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Tây TP. Tam Kỳ; công viên cảnh quan ven sông Bàn Thạch, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ.

Ngoài ra, dự án Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ và danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn được chuyển từ UBND phường Bàn Thạch sang Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng quản lý.

Riêng dự án Công ty may Tuấn Đạt được điều chuyển nhiệm vụ quản lý từ UBND xã Thạnh Bình sang UBND xã Tiên Phước.

Trong số các dự án được điều chuyển, nhiều công trình từng được kỳ vọng tạo động lực phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và kết nối giao thông, song thực tế sau nhiều năm triển khai vẫn chưa thể hoàn thành.

Đáng chú ý, dự án đường và Cầu DH7 qua sông Vĩnh Điện được khởi công từ tháng 3/2021, là công trình giao thông quan trọng kết nối khu vực thị xã Điện Bàn trước đây với các vùng lân cận. Tuy nhiên sau hơn 5 năm triển khai, dự án vẫn dang dở do vướng mặt bằng.

Dự án Cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang) tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ cũng rơi vào cảnh chậm tiến độ kéo dài. Dự án có chiều dài khoảng 1,5 km, trong đó phần cầu dài hơn 250 m, được kỳ vọng kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển vùng Đông của địa phương.

Đối với dự án Đường Bạch Đằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Tây TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ, nhiều đoạn vẫn chưa hoàn thiện sau thời gian dài triển khai kéo dài.

Trong khi đó, dự án Công viên cảnh quan ven sông Bàn Thạch được đầu tư nhằm tạo không gian sinh thái và chỉnh trang đô thị trung tâm TP Tam Kỳ, nhưng nhiều hạng mục vẫn đang ngổn ngang.

Riêng khu tái định cư Châu Hiệp (giai đoạn 1) dù được triển khai để phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư cho người dân nhưng tiến độ đầu tư hạ tầng vẫn chậm. Nhiều khu vực chưa hoàn thiện hệ thống điện, nước, giao thông nội bộ.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường liên quan bàn giao đầy đủ hồ sơ, khối lượng công việc đã thực hiện cho đơn vị tiếp nhận.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố sẽ tiếp tục quản lý, triển khai các phần việc còn lại; đồng thời thực hiện thanh quyết toán, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Sở Tài chính TP. Đà Nẵng được giao phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XIII theo dõi, hướng dẫn và giám sát quá trình bàn giao, quyết toán vốn đầu tư; đồng thời tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.