Đổ tiền tấn vào game show Việt

TPO - Chưa đầy một tháng, DatVietVAC liên tiếp giới thiệu các dự án mới thuộc vũ trụ Say hi như Anh trai và cái đuôi nhỏ, Say hi rực rỡ hay Tinh hà say hi. Sự xuất hiện dồn dập của các chương trình này cũng thu hút sự quan tâm của nhiều thương hiệu, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh tài trợ sôi động trong thời gian tới.

Tại sao phải quảng cáo qua game show?

Tệp khán giả của DatVietVAC được nhãn hàng đánh giá cao. Theo ông Nguyễn Tư Hoàng Tiến - đại diện nhãn hàng SiuKay thuộc Acecook Việt Nam - đơn vị tài trợ chính của Say hi rực rỡ, lý do khiến thương hiệu lựa chọn đồng hành cùng DatVietVAC đến từ khả năng xây dựng cộng đồng người hâm mộ có mức độ gắn kết cao.

“DatVietVAC xây dựng được cộng đồng người hâm mộ gắn kết. Nhiều chương trình tạo hiệu ứng lan truyền, nhưng không phải chương trình nào cũng hình thành được fandom có chiều sâu”, ông Tiến cho biết.

Ông Tiến nhận định thêm cộng đồng khán giả của DatVietVAC tương tác tích cực với thương hiệu. Họ sẵn sàng tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm khi thấy thần tượng sử dụng. Khi thương hiệu trở thành một phần của hệ sinh thái, sức lan tỏa hoàn toàn khác so với các hình thức quảng cáo thông thường.

Cùng quan điểm, ông SHA - Head of PMCI (Publicis Media Content & Innovation), Publicis Groupe Vietnam - cho rằng giá trị lớn nhất của các chương trình hiện nay nằm ở khả năng tạo ra hệ sinh thái trải nghiệm thay vì dừng ở nội dung phát sóng.

“Thương hiệu ngày nay không chỉ xuất hiện trên màn hình mà còn có thể kết nối với khán giả qua sự kiện, hoạt động cộng đồng và nhiều điểm chạm khác trước, trong và sau chương trình. Khi một chương trình hình thành được cộng đồng riêng, giá trị tạo ra sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Không chỉ là reach, mà là cộng đồng sẵn sàng hành động”, ông chia sẻ.

Tinh hà say hi tạo lượt thảo luận lớn sau khi công bố dàn nghệ sĩ.

Những con số biết nói từ thương hiệu Say hi

Những chia sẻ trên phản ánh xu hướng diễn ra trong ngành giải trí, khi nhiều nhà sản xuất tìm cách kéo dài vòng đời của thương hiệu nội dung thay vì chỉ tập trung vào thời gian phát sóng. Đây cũng là hướng đi có thể quan sát thấy qua loạt dự án mới được DatVietVAC giới thiệu trong thời gian gần đây.

Chưa đầy một tháng, DatVietVAC liên tiếp công bố các dự án như Tinh hà say hi, Say hi rực rỡ hay Anh trai và cái đuôi nhỏ. Đây đều là những chương trình được mở rộng từ thương hiệu Say Hi theo các hướng khai thác khác nhau. Dù thuộc nhiều thể loại, các dự án đều nhanh chóng tạo được sự chú ý trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trong đó, Tinh hà say hi là dự án ghi nhận hiệu ứng rõ nét nhất ở giai đoạn khởi động. Sau khi công bố 24 nghệ sĩ tham gia, chương trình vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng SocialTrend của YouNet Media. Dữ liệu ghi nhận khoảng 92.000 lượt thảo luận và 930.000 lượt tương tác trong ngày công bố dàn nghệ sĩ.

Trong khi đó, Say hi rực rỡ tiếp tục mở rộng thế giới nội dung của thương hiệu Say hi theo hướng khác. Thay vì tập trung vào sân khấu âm nhạc, chương trình đưa các nghệ sĩ bước vào hành trình sinh tồn và trải nghiệm thực tế. Format mới giúp khán giả có thêm cơ hội theo dõi những khía cạnh đời thường của nghệ sĩ, đồng thời tạo thêm nhiều tình huống tương tác ngoài âm nhạc.

Sự kiện ra mắt chương trình vừa diễn ra đã lập tức leo lên vị trí top 3 trong số các sự kiện & chiến dịch nổi bật nhất trong tuần theo bảng xếp hạng vừa được công bố của Socialite.

Những tín hiệu tích cực từ Tinh hà say hi, Say hi rực rỡ cùng Anh trai và cái đuôi nhỏ phản ánh rõ định hướng phát triển mà DatVietVAC đang theo đuổi.

Theo ông Nguyễn Tư Hoàng Tiến, đây cũng là một trong những lý do khiến chương trình tạo sức hút với các thương hiệu đồng hành. Những hoạt động ngoài trời, thử thách vận động hay hành trình trải nghiệm mở ra nhiều cơ hội xuất hiện tự nhiên hơn cho nhãn hàng trong nội dung.

Song song đó, Anh trai và cái đuôi nhỏ cũng nhanh chóng lọt nhóm chương trình được thảo luận nhiều trên mạng xã hội sau những tập phát sóng đầu tiên. Một số nhân vật nhí xuất hiện trong chương trình bắt đầu nhận được sự quan tâm riêng từ khán giả, tạo thêm những câu chuyện được lan tỏa bên ngoài nội dung chính.

Nhìn từ ba dự án kể trên, có thể thấy DatVietVAC đang tiếp tục mở rộng các thương hiệu nội dung đã xây dựng trước đó sang nhiều định dạng khác nhau. Thay vì dừng lại ở một chương trình đơn lẻ, mỗi IP được kéo dài vòng đời thông qua các sản phẩm mới, hoạt động cộng đồng, sự kiện trực tiếp và nhiều hình thức tương tác khác với người hâm mộ.

Sức hút của chương trình cùng những phản hồi tích cực từ đại diện các thương hiệu đồng hành, phản ánh cơ sở cho các dự báo tăng trưởng mà Vietcap đưa ra đối với doanh nghiệp. Theo báo cáo của đơn vị này, doanh thu từ hoạt động tài trợ sản xuất và phân phối nội dung dự kiến tăng từ khoảng 460 tỷ đồng năm 2025 lên gần 483 tỷ đồng vào năm 2026.

Dù hiệu quả thương mại của các dự án vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng, những tín hiệu ban đầu cho thấy các IP mà DatVietVAC xây dựng trong những năm gần đây vẫn đang duy trì được sức hút với khán giả và tiếp tục được mở rộng theo nhiều hướng khai thác khác nhau, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.