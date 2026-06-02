Hơn 12.000 khán giả xem concert của em bé 8 tuổi

Gia Linh

TPO - Concert đầu tay của Xệ Xệ đã khép lại trong không khí sôi động tại Quảng trường châu Âu, Vũ Yên (TP Hải Phòng) với sự tham gia của hơn 12.000 khán giả.

Ngay từ đầu giờ tối, khu vực tổ chức chương trình đã chật kín người hâm mộ. Hàng nghìn khán giả, từ các em nhỏ đến phụ huynh, đã có mặt từ sớm để hòa mình vào không gian âm nhạc đầy màu sắc được dàn dựng công phu với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Concert Em bé chất Xệ Xệ đánh dấu cột mốc đặc biệt khi cậu bé bước sang tuổi thứ 8 và lần đầu có concert riêng mang tên mình. Vì vậy, điểm nhấn của đêm diễn là sân khấu với biểu tượng chữ X khổng lồ - dấu ấn gắn liền với em bé chất Xệ Xệ. Những màn trình diễn sôi động, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng hình ảnh đã liên tục khuấy động không khí, tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc.

Em bé chất Xệ Xệ tỏa sáng trên sân khấu concert đầu tay ở tuổi lên 8.

Concert không chỉ tập trung làm nổi bật nhân vật trung tâm của chương trình - Xệ Xệ mà còn mang đến sân chơi nghệ thuật ý nghĩa cho hàng trăm thiếu nhi trên khắp cả nước. Với sự kết hợp của cùng 350 bạn nhỏ đến từ nhiều địa phương, concert đã làm nổi bật lên sự tự tin, hồn nhiên và năng lượng tích cực của các em nhỏ, những thiếu nhi luôn mong muốn được tỏa sáng trên sân khấu.

Bên cạnh đó, những phần giao lưu giữa Xệ Xệ với các em nhỏ đã tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ, đầy xúc động.

Chương trình còn có sự xuất hiện của rapper Double 2T.

Điểm nhấn của chương trình là những màn trình diễn của em bé chất Xệ Xệ. Sự xuất hiện của nghệ sĩ nhí trong vòng vây của người hâm mộ, tiếng hò reo không ngớt, biến concert trở thành sự kiện giải trí nổi bật trong dịp đầu hè.

Theo ban tổ chức, chương trình thu hút hơn 12.000 khán giả tham dự. Đây là con số vượt ngoài kỳ vọng ban đầu, đồng thời chứng minh sức hút ngày càng lớn của Xệ Xệ.

Đêm diễn thu hút hơn 12.000 khán giả đổ về Vũ Yên, Hải Phòng.

Khép lại đêm diễn, ban tổ chức hé lộ thông tin concert day 2 của em bé chất Xệ Xệ đang được lên kế hoạch và sớm được công bố trong thời gian gần nhất. Thành công của concert đầu tay không chỉ đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của em bé chất Xệ Xệ mà còn cho thấy sức lan tỏa tích cực của những chương trình giải trí dành cho thiếu nhi được đầu tư bài bản, sáng tạo và giàu tính cộng đồng.

Xệ Xệ bắt đầu hành trình nghệ thuật từ năm 5 tuổi và từng gây chú ý khi xuất hiện tại TikTok Awards 2023. Sau ba năm hoạt động, em dần ghi dấu ấn với hình ảnh hồn nhiên, năng lượng tích cực cùng khả năng biểu diễn tự tin trên sân khấu.

