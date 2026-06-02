Nhà thi đấu Phú Thọ trở lại sau trùng tu

TPO - Sao Concert công bố đêm diễn tiếp theo vào tối 11/7 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM). Đêm nhạc cũng đánh dấu sự trở lại của Nhà thi đấu Phú Thọ sau thời gian trùng tu, nâng cấp cơ sở vật chất. Không gian mới kỳ vọng đón khoảng 8.000 khán giả.

Sau đêm mở màn thu hút hàng nghìn khán giả vào tháng 4, Sao Concert - The Stardom Journey công bố đêm diễn tiếp theo - Trạm Sao 2 - vào tối 11/7 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM).

Ở mùa đầu tiên, chương trình giới thiệu mô hình live concert quy tụ nhiều nghệ sĩ trên cùng sân khấu, dưới sự dẫn dắt âm nhạc của nhạc sĩ Huy Tuấn và Màu Nước Band. Bên cạnh sự đa dạng về màu sắc âm nhạc, chương trình gây chú ý nhờ định hướng tập trung vào trải nghiệm khán giả, chất lượng biểu diễn liveband và sự kết nối giữa nghệ sĩ với người xem.

Nghệ sĩ trình diễn trong đêm thứ nhất của Sao Concert.

Tiếp nối hành trình này, Trạm Sao 2 có chủ đề nhấn mạnh tinh thần vượt qua những khuôn mẫu quen thuộc trong âm nhạc và biểu diễn. Theo ban tổ chức, chương trình hướng đến việc tạo không gian để nghệ sĩ thử nghiệm những cách thể hiện mới, khám phá những khía cạnh khác của bản thân trên sân khấu.

Mô hình liveband tiếp tục được duy trì như giá trị cốt lõi của chương trình. Đây được xem là môi trường đòi hỏi nghệ sĩ thể hiện khả năng làm chủ sân khấu, cảm xúc và tương tác trực tiếp với ban nhạc trong từng khoảnh khắc biểu diễn.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cùng Màu Nước Band tiếp tục đảm nhận phần âm nhạc. Một trong những điểm mới của chương trình là sự tham gia của ê-kíp đạo diễn ánh sáng Gumpa Wong đến từ Thái Lan. Ban tổ chức cho biết sự hợp tác này nhằm nâng cao trải nghiệm thị giác cho khán giả.

Đêm nhạc cũng đánh dấu sự trở lại của Nhà thi đấu Phú Thọ sau thời gian trùng tu, nâng cấp cơ sở vật chất. Không gian được kỳ vọng sẽ đón khoảng 8.000 khán giả.

Tiếp tục khai thác concept vũ trụ sao, đêm diễn xây dựng hình ảnh mỗi nghệ sĩ như hành tinh mang màu sắc âm nhạc riêng, được kết nối thông qua năm nguyên tố Kim - Thủy - Mộc - Hỏa - Thổ.

Trạm Sao 2 sẽ đón khoảng 8.000 người

Đại diện cho Sao Thủy là Quang Hùng MasterD. Ban tổ chức kỳ vọng nam ca sĩ mang đến những màn trình diễn mới trong không gian liveband. Dương Domic đại diện cho Sao Kim, được giới thiệu là nghệ sĩ trẻ theo đuổi tư duy âm nhạc hiện đại và tinh thần làm mới bản thân. Trong khi đó, MONO đại diện cho Sao Thổ với hình ảnh liên tục thử nghiệm các hướng đi mới trong âm nhạc.

Bộ đôi Song Hỏa gồm Captain Boy và Jey B. Bộ đôi Song Mộc gồm Grey D và Vương Bình. Phùng Khánh Linh tiếp tục góp mặt với vai trò Sao Special sau những dấu ấn ở Trạm Sao đầu tiên.

Sự kiện hướng đến việc tạo không gian để nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn, đồng thời mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc mới trong mùa hè 2026. Sao Concert cũng nhanh chóng tạo được hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội với nhiều đoạn trình diễn, hình ảnh sân khấu và những chia sẻ về trải nghiệm trực tiếp của khán giả.

Không chỉ dừng lại ở quy mô hay sức hút phòng vé, chương trình còn được đón nhận như một tín hiệu tích cực cho một hướng đi mới của thị trường concert - nơi trải nghiệm cảm xúc, chất lượng liveband và sự kết nối giữa nghệ sĩ cùng khán giả được đặt ở vị trí trung tâm.