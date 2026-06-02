Việt Nam phối hợp với Trung Quốc, Lào, Myanmar mở cao điểm trấn áp tội phạm ma túy

Đợt cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar sẽ thực hiện trong 3 tháng (từ ngày 15/6 - 15/9) tại địa bàn các tỉnh, thành phố giáp biên giới giữa Việt Nam và Lào, Việt Nam và Trung Quốc, Trung Quốc và Lào, Lào và Myanmar, Trung Quốc và Myanmar, và địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy khác tại 4 nước.

Quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu tiền chất

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong đợt cao điểm, lực lượng chức năng bốn nước sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều nội dung hợp tác quan trọng.

Trong đó, các nước sẽ tăng cường trao đổi thông tin qua đường dây nóng từ Trung ương đến địa phương và mạng lưới Văn phòng liên lạc qua biên giới, nhất là các thông tin liên quan đến các vụ án, tổ chức, đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, các đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý lớn.

Đồng thời, phối hợp đánh giá và kiểm soát tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý và tiền chất trong khu vực thông qua công tác kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, đường bộ, đường sông, đường biển và tuyến đường hàng không. Tăng cường sử dụng các phương tiện kỹ thuật để quản lý, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới nhằm phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, đợt cao điểm tập trung vào các đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, bao gồm việc áp dụng biện pháp chuyển giao hàng hoá có kiểm soát và điều tra truy vết dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến tội phạm về ma túy. Phối hợp rà soát các đối tượng truy nã nghi lẩn trốn trên lãnh thổ của nước bạn để xác minh, phối hợp truy bắt và bàn giao theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, căn cứ vào tình hình thực tế, các nước nghiên cứu, xem xét cử các tổ công tác đến nước sở tại với sự cho phép của nước đó để phối hợp điều tra mở rộng các vụ án tội phạm ma tuý xuyên quốc gia nhằm phát hiện các đối tượng chủ mưu cầm đầu và triệt phá toàn bộ đường dây tội phạm về ma tuý.

"Đợt cao điểm phối hợp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu tiền chất, hoá chất có liên quan đến bốn nước, không để lợi dụng vào việc sản xuất ma tuý trái phép" - Thứ trưởng Long nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma tuý cần được quan tâm, tiếp tục triển khai sâu rộng. Đặc biệt là nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, dân cư vùng biên giới về tác hại của ma túy. Vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm tạo môi trường xã hội lành mạnh, an toàn, không ma túy.

Nhiều chuyên án lớn triệt phá các đường dây ma túy xuyên quốc gia

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án đặc biệt lớn, bóc gỡ các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng lớn tiền chất và ma túy các loại.

Chuyên án 126H được xác lập sau khi phía Trung Quốc cung cấp thông tin về nhóm đối tượng người Trung Quốc vận chuyển tiền chất Mercapto-Etomidate cùng thiết bị, nguyên liệu và máy móc sang Việt Nam để tổng hợp chất Etomidate.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan phòng, chống ma túy Trung Quốc đấu tranh, làm rõ và bắt giữ các đối tượng liên quan phục vụ công tác điều tra.

Chuyên án 135VL là một trong những chuyên án tiêu biểu về ngăn chặn nguồn tiền chất phục vụ sản xuất ma túy. Ngày 28/2/2026, lực lượng chức năng Việt Nam và Lào đã phối hợp bắt giữ 16 đối tượng tại hai nước, thu giữ hơn 50,7 tấn caffein được vận chuyển từ Trung Quốc qua Việt Nam, Lào sang Myanmar để sản xuất ma túy tổng hợp.

Theo cơ quan điều tra, lượng caffein này có thể được sử dụng để sản xuất hơn 150 tấn ma túy dạng viên nếu vận chuyển trót lọt.

Chuyên án 1025C triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực tam giác vàng qua Lào, Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ. Đường dây do Nguyễn Hữu Có và Trần Văn Quyết điều hành từ Myanmar thông qua mạng xã hội.

Ban chuyên án đã bắt giữ 37 đối tượng, thu giữ 175kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng “nước vui” cùng nhiều máy móc, hóa chất phục vụ điều chế ma túy. Kết quả xác minh cho thấy chỉ trong khoảng 4 tháng, các đối tượng đã giao dịch khoảng 1.500 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng.

Những kết quả trên cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia, đồng thời khẳng định hiệu quả của cơ chế hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với các nước trong khu vực nhằm ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa và từ nguồn.

Theo báo cáo tại hội nghị, Quý I năm 2026, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã bắt giữ 7.424 vụ, 14.813 đối tượng, thu giữ hơn 52 kg heroin, 0, 719 kg thuốc phiện, 125,9 kg cần sa, 425,9 kg và hơn 345.000 viên ma túy tổng hợp, 51,3 kg ma túy các loại khác cùng nhiều vật chứng có liên quan. Liên quan đến người nước ngoài, trong năm 2025, đã bắt giữ 77 vụ, 98 đối tượng phạm tội về ma túy tại Việt Nam, trong đó: Lào (15 vụ/17 đối tượng), Mỹ (8 vụ/9 đối tượng), Hàn Quốc (13 vụ/16 đối tượng), Singapore (4 vụ/4 đối tượng), Malaysia (3 vụ/3 đối tượng), Trung Quốc (17 vụ/22 đối tượng), Đài Loan (5 vụ/7 đối tượng)...

