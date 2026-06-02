Khởi tố người phụ nữ uống rượu, cầm dao chém người trong quán trà sữa

Quốc Nam

TPO - Từ mâu thuẫn cá nhân trước đó, Hoài uống rượu sau đó về nhà lấy dao đi tìm nạn nhân đang ngồi tại quán trà sữa để truy sát, chửi bới làm nạn nhân bị thương ở tay, tổn thương 3% sức khỏe.

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thu Hoài (24 tuổi), trú tại thôn Lò Rèn, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn để điều tra về các hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, ngày 8/5, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tin báo từ Công an xã Đồng Đăng về việc người dân trên địa bàn trình báo chị Vũ Thị Hằng (26 tuổi, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) bị một đối tượng dùng hung khí gây thương tích và phải điều trị tại bệnh viện.

Sau khi uống rượu, Lê Thu Hoài lấy dao truy sát chị Hằng đang ngồi trong quán trà sữa. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 22 giờ ngày 4/5, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Lê Thu Hoài đã xảy ra xô xát, cãi vã với chị Hằng. Sau khi uống rượu tại một quán ăn trên địa bàn xã Đồng Đăng, Hoài biết chị Hằng đang có mặt tại một quán trà sữa trong khu vực nên đã về nhà lấy một con dao rồi mang đến nơi chị Hằng đang ngồi.

Tại đây, Hoài liên tiếp dùng dao chém về phía chị Hằng và truy đuổi nạn nhân. Trong quá trình bỏ chạy, chị Hằng bị thương tích ở vùng mắt do va đập vào cửa kính. Ngay sau đó, Hoài tiếp tục dùng dao chém trúng cánh tay phải và ngón tay cái của chị Hằng gây thương tích.

Lê Thu Hoài bị khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích. Ảnh: Công an cung cấp.

Mặc dù được những người xung quanh can ngăn, Hoài vẫn tiếp tục có hành vi hung hãn, chửi bới, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực quán. Đối tượng còn lấy thêm một con dao khác để đe dọa, tiếp tục truy tìm nạn nhân nhưng đã được ngăn chặn kịp thời. Chị Hằng sau đó được sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế điều trị. Cơ quan công an thu giữ các hung khí liên quan đến vụ việc. Kết quả giám định xác định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị Vũ Thị Hằng là 3%.

#khởi tố #gây rối trật tự #cố ý gây thương tích #quán trà sữa #Lê Thu Hoài #xã Đồng Đăng #bạo lực #Công an Lạng Sơn #Lạng Sơn

