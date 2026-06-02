Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Người dân, du khách bì bõm lội nước trên 'phố Tây' Bùi Viện

Hữu Huy

TPO - Cơn mưa lớn kéo dài chiều 2/6 khiến phố “Tây” Bùi Viện ngập sâu 30-40cm, người dân và du khách phải bì bõm lội nước.

tp-ngap-bui-vien-2.jpg
Chiều 2/6, cơn mưa nặng hạt xuất hiện tại khu vực trung tâm TPHCM khiến tuyến đường Bùi Viện (phường Bến Thành) ngập sâu.
tp-ngap-bui-vien-3.jpg
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nước ngập kéo dài hơn 100m trên tuyến phố “Tây” này. Nhiều người phải xắn quần, dắt xe lội qua đoạn phố bị ngập, trong khi các phương tiện lưu thông chậm chạp.
tp-bui-vien-ngap-9.jpg
Theo người dân sinh sống trên đường Bùi Viện, khoảng 30 phút sau khi mưa lớn trút xuống, nhiều đoạn trên đường này đã chìm trong nước. Đoạn ngập nặng nhất kéo dài từ giao lộ Bùi Viện - Cống Quỳnh đến Bùi Viện - Đỗ Quang Đẩu.
tp-ngap-bui-vien-4.jpg
Đây được xem là lần đầu tiên trong năm nay khi bắt đầu mùa mưa, phố đi bộ Bùi Viện ghi nhận tình trạng ngập do mưa lớn.
tp-ngap-bui-vien-1.jpg
Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, nước ngập còn khiến hoạt động kinh doanh của các hàng quán dọc tuyến phố bị xáo trộn.
tp-bui-vien-ngap-11.jpg
Nhiều phương tiện di chuyển chậm qua đoạn ngập sâu 30-40cm trên phố đi bộ Bùi Viện sau cơn mưa lớn.
tp-bui-vien-ngap-15.jpg
Phố "Tây" Bùi Viện ngập úng, các phương tiện di chuyển khó khăn sau mưa.
tp-bui-vien-ngap-10.jpg
Ghi nhận đến khoảng 17 giờ, nước vẫn chưa rút hết, nhiều đoạn trên tuyến đường còn chìm trong nước.
tp-bui-vien-ngap-12-1.jpg
Người dân và du khách xắn quần lội nước.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa dông tại TPHCM chiều tối 2/6 là do rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Bộ - Nam Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình trên vùng biển Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng dự báo trong vài giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh, gây mưa rào và dông trên nhiều khu vực của TPHCM cùng các địa phương lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm.

Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh cấp 5-7. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường thấp trũng hoặc khu vực tiêu thoát nước kém.

Hữu Huy
#Mưa lớn #Bùi Viện #ngập lụt #TP.HCM #thời tiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe