Người dân, du khách bì bõm lội nước trên 'phố Tây' Bùi Viện

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa dông tại TPHCM chiều tối 2/6 là do rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Bộ - Nam Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình trên vùng biển Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng dự báo trong vài giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh, gây mưa rào và dông trên nhiều khu vực của TPHCM cùng các địa phương lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm.

Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh cấp 5-7. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường thấp trũng hoặc khu vực tiêu thoát nước kém.