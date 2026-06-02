Lâm Đồng giảm hơn 1.100 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

TPO - Lâm Đồng dự kiến sắp xếp hơn 2.000 thôn, tổ dân phố để hình thành 954 đơn vị mới, qua đó giảm 1.117 đơn vị hành chính ở khu dân cư.

Ngày 2/6, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết đã trình phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo phương án dự kiến, sau sắp xếp, toàn tỉnh sẽ giảm 1.117 thôn, tổ dân phố, tương đương hơn 40% số đơn vị hiện có.

Hiện nay, Lâm Đồng có 2.773 thôn, tổ dân phố, gồm 2.118 thôn và 655 tổ dân phố. Qua rà soát, có 1.703 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình; trong đó 1.255 thôn có dưới 300 hộ và 448 tổ dân phố có dưới 450 hộ thuộc diện phải sắp xếp.

Ngoài các đơn vị không đạt tiêu chuẩn, tỉnh cũng rà soát 1.070 thôn, tổ dân phố đã đạt chuẩn để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế quản lý, điều kiện địa lý, lịch sử hình thành, hạ tầng và đặc thù dân cư tại từng địa phương.

Trên cơ sở đề xuất của các xã, phường và đặc khu, tỉnh dự kiến sắp xếp 2.071 thôn, tổ dân phố để hình thành 954 đơn vị mới.

Sau khi hoàn thành, toàn tỉnh còn 1.656 thôn, tổ dân phố, gồm 1.303 thôn và 353 tổ dân phố.

Theo Sở Nội vụ, trong tổng số đơn vị được đưa vào phương án, có 1.633 thôn, tổ dân phố không đạt tiêu chuẩn sẽ được sắp xếp; 438 đơn vị đạt chuẩn nhưng vẫn điều chỉnh để phù hợp thực tiễn; đồng thời giữ nguyên 632 đơn vị đủ điều kiện theo quy định.

Số lượng tổ dân phố tại các đô thị dự kiến giảm mạnh

Tại đô thị Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt từ 77 tổ dân phố còn 37; phường Cam Ly từ 35 còn 16; phường Lâm Viên từ 49 còn 17; phường Xuân Trường từ 29 còn 12 tổ dân phố.

Tại đô thị Bảo Lộc, phường 1 Bảo Lộc dự kiến giảm từ 42 xuống còn 26 tổ dân phố, trong khi phường 2 Bảo Lộc giảm từ 44 xuống còn 23 tổ dân phố.

Ngoài ra, tỉnh đề xuất giữ nguyên 70 thôn, tổ dân phố dù chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số do có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc và điều kiện địa lý.

Trong số này có thôn Ha Ma Sing (xã D’Ran) với 287 hộ, hơn 1.200 nhân khẩu, trên 93% là đồng bào dân tộc thiểu số. Khu dân cư này được đánh giá có bản sắc văn hóa riêng và điều kiện địa lý tương đối biệt lập.

Tổ dân phố Đạ Nghịch (phường 3 Bảo Lộc) với 301 hộ dân cũng được đề xuất giữ nguyên do đặc thù cộng đồng cư dân người dân tộc thiểu số Tây Nguyên sinh sống tập trung.

Theo lộ trình, sau khi phương án được cấp có thẩm quyền thông qua, các địa phương sẽ xây dựng đề án chi tiết, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định theo quy định.