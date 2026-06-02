Hà Nội sắp xếp, giảm 2.712 thôn, tổ dân phố

Thanh Hiếu

TPO - Hiện nay toàn thành phố có 5.467 thôn, tổ dân phố. Phương án sau sắp xếp dự kiến còn 2.755 thôn, tổ dân phố, giảm 2.712 đơn vị so với hiện trạng.

Tại Kỳ họp thứ 3, tổ chức ngày 2/6, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết Quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết vừa được thông qua, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên. Đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù như địa bàn miền núi, xã miền núi thì quy mô số hộ gia đình có thể thấp hơn.

Mỗi thôn có trưởng thôn và phó trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có tổ trưởng và phó tổ trưởng. Căn cứ quy mô số hộ gia đình, đặc điểm địa bàn, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí từ 1 - 2 phó thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố.

Cũng theo nghị quyết, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng ban công tác Mặt trận; Phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố.

Người dân đi bầu Tổ trưởng Tổ dân phố.

Về phụ cấp, thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên hoặc đơn vị trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự, thôn đặc biệt khó khăn được áp dụng quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 12 lần mức lương cơ sở. Trong đó, Bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố hưởng 2,8 lần mức lương cơ sở; Trưởng ban công tác Mặt trận (2,4 lần); Phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố (2 lần).

Đối với thôn, tổ dân phố không thuộc quy định trên được áp dụng quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 9 lần mức lương cơ sở.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND đề nghị UBND thành phố làm rõ hơn về hiện trạng thôn, tổ dân phố hiện nay; làm rõ về số lượng, chất lượng và tình hình bố trí người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn thành phố, mức khoán quỹ phụ cấp...

Báo cáo giải trình, UBND thành phố cho biết, hiện toàn thành phố có 5.467 thôn, tổ dân phố; phương án sau sắp xếp dự kiến còn 2.755 thôn, tổ dân phố, giảm 2.712 đơn vị so với hiện trạng.

Tổng số người hoạt động không chuyên trách và phó trưởng thôn/tổ phó tổ dân phố là 17.696 người. Theo phương án dự kiến tại dự thảo Nghị quyết, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là 12.909 người, giảm 4.787 người. Như vậy, chính sách không làm tăng cơ học số người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, mà thực chất là sắp xếp lại đầu mối thôn, tổ dân phố...

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết trên.

#Tổ trưởng #Tổ dân phố #Sắp xếp thôn #Hà Nội #Nghị quyết #Sắp xếp tổ thôn phố ở Hà Nội ra sao

