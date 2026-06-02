Bí thư Tỉnh ủy tặng Thư khen, UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho báo Tiền Phong

TPO - Ngày 2/6, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho báo Tiền Phong và 54 cơ quan báo chí.

Ông Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt. Sự kiện được tổ chức chu đáo, an toàn, tiết kiệm, tạo sự hài lòng, phấn khởi sâu sắc trong nhân dân và du khách thập phương.

Lễ hội đã triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố hay sơ suất nào, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những lễ hội tiêu biểu, mẫu mực, văn minh và an toàn nhất cả nước, trung tâm văn hóa cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Một trong những điểm sáng nổi bật của mùa lễ hội năm nay là công tác truyền thông được triển khai đồng bộ, đa dạng và hiệu quả. Song song với đó, hoạt động du lịch trong dịp lễ hội ghi nhận sự khởi sắc vượt bậc.

Các tuyến, điểm du lịch liên kết vùng từng bước được hình thành rõ nét; sản phẩm du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng, sinh thái và văn hóa tâm linh ngày càng đa dạng. Lượng khách lưu trú tăng cao so với các năm trước.

Nhiều du khách sau khi hành hương về Đền Hùng tiếp tục lựa chọn tham quan, trải nghiệm tại các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy phát triển kinh tế dịch vụ của địa phương.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, biểu dương sự chủ động, tích cực của các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh vai trò tiên phong, đồng hành sát sao của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc định hướng dư luận, lan tỏa những hình ảnh đẹp của lễ hội đến với đồng bào cả nước và kiều bào nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định, sự thành công toàn diện của Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 không chỉ khẳng định giá trị cội nguồn dân tộc linh thiêng, mà còn thể hiện năng lực tổ chức ngày càng chuyên nghiệp của tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, trao Bằng khen tặng báo Tiền Phong.

Trong đó, dòng chảy thông tin chính thống, kịp thời và sinh động từ các cơ quan báo chí đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng không gian lễ hội, xây dựng hình ảnh du lịch Đất Tổ văn minh, thân thiện và giàu bản sắc trong lòng du khách.

Để kịp thời động viên những đóng góp cho thành công Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng Thư khen và UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho báo Tiền Phong và 54 cơ quan báo chí có thành tích trong công tác tuyên truyền lễ hội.

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, các phóng viên của báo Tiền Phong, trực tiếp là phóng viên của Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc của báo Tiền Phong, đã thực hiện nhiều tin, bài đa dạng, công phu.