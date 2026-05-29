Sức trẻ giữa trùng khơi: Thiêng liêng Quốc ca

TP - Trong hải trình gần 1.000 hải lý qua quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 của Đoàn công tác số 14 năm 2026, lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trở thành khoảnh khắc đặc biệt nhất với hơn 70 đoàn viên thanh niên tiêu biểu đến từ nhiều địa phương, đơn vị trên cả nước. Giữa biển trời ấy, nhiều người đã lặng đi, có người rưng rưng nước mắt, có người siết bàn tay, ghì thật chặt lên ngực trái khi tiếng nhạc Quốc ca cất lên giữa trùng khơi thiêng liêng.

Nghi lễ linh thiêng giữa biển trời Tổ quốc

Buổi sáng trên biển, nắng như thiêu như đốt. Những cơn gió mạnh quất liên hồi lên boong tàu Trường Sa 571 khiến con tàu nghiêng ngả theo từng lớp sóng lớn. Nhưng trong không gian khắc nghiệt ấy, hơn 70 đoàn viên thanh niên vẫn khẩn trương chỉnh trang đội ngũ, trang trí khu vực hành lễ và hướng mắt về lá cờ Tổ quốc.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Trường Sa

Dưới sự hướng dẫn của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mọi công tác chuẩn bị được hoàn tất nhanh chóng. Trên boong tàu chật hẹp giữa biển khơi, lá cờ đỏ sao vàng và cờ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nổi bật giữa nền trời xanh thẳm.

Giây phút linh thiêng, khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, cả không gian như lặng lại. “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc…”. Tiếng hát của những người trẻ hòa cùng tiếng sóng biển dội vào thân tàu, vang vọng giữa biển trời Trường Sa. Không ai bảo ai, tất cả đều hát bằng tất cả niềm tự hào và lòng xúc động dâng trào.

Những câu hát vốn quen thuộc trong mỗi lễ chào cờ đầu tuần nơi đất liền, nay trở nên thiêng liêng đến nghẹn lòng khi được cất lên nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Ở nơi ấy, giữa trùng khơi mênh mông, người ta mới cảm nhận rõ ràng hơn giá trị của hai chữ “chủ quyền”. Và cũng ở nơi ấy, mỗi người trẻ hiểu rằng để có được màu cờ đỏ tung bay giữa biển trời hôm nay là biết bao máu xương, mồ hôi và cả tuổi xuân của những thế hệ cha anh đã gửi lại nơi biển đảo.

Quốc ca vừa dứt, bài “Lên đàng” lại vang lên rộn rã. Tiếng hát tuổi trẻ cất cao giữa sóng gió đại dương như lời khẳng định mạnh mẽ về tinh thần cống hiến, khát vọng dựng xây và bảo vệ biển đảo quê hương.

Thêm yêu Tổ quốc, yêu Trường Sa

Lần đầu tiên tham gia hành trình đến Trường Sa, Dương Ngọc Hà - thành viên đội xung kích nghệ sĩ tình nguyện, không giấu được xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc chào cờ giữa biển khơi. Giọng vẫn còn nghèn nghẹn, Hà kể rằng bản thân đã “nổi da gà” khi tiếng Quốc ca vang lên giữa đại dương mênh mông.

“Đứng giữa biển trời Trường Sa, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay và hát Quốc ca, mình thực sự xúc động. Cảm giác ấy rất khó diễn tả bằng lời. Mình thấy tự hào, thấy yêu đất nước hơn rất nhiều. Và thấy bản thân phải có trách nhiệm với Tổ quốc, với chủ quyền biển đảo thiêng liêng hơn nhiều”, Hà chia sẻ.

Còn với anh Đặng Phương Nam, chuyên viên Ban Công tác Thanh thiếu niên (Trung ương Đoàn), lễ chào cờ giữa biển đảo không đơn thuần là một nghi thức. “Đó là khoảnh khắc khiến tôi nhận ra mình cần phải sống có trách nhiệm hơn với đất nước. Khi hát Quốc ca giữa biển trời Trường Sa, cảm xúc tự hào dâng lên rất mạnh mẽ”, anh Nam bày tỏ.

Nghi lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cũng được tổ chức trên đảo Trường Sa khi đoàn công tác ghé thăm quân và dân trên đảo. Đứng cạnh cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa, nghe tiếng Quốc ca vang lên giữa nơi “đầu sóng ngọn gió”, nhiều đại biểu đã lặng người đi vì xúc động.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cùng các bạn trẻ tham gia lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Anh Đỗ Duy Kiên, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh nói rằng: Đây sẽ là ký ức không thể nào quên trong cuộc đời anh.

“Được đến với Trường Sa, được chào cờ, hát Quốc ca và Đoàn ca giữa biển trời, đảo thiêng của Tổ quốc là điều rất thiêng liêng. Tôi thực sự xúc động và tự hào. Có những cảm xúc không thể diễn tả được thành lời”, anh Kiên nghẹn ngào.

Ở mỗi điểm dừng chân, tình cảm quân dân, những cái bắt tay siết chặt và nụ cười giữa nắng gió biển khơi đều để lại những cảm xúc đặc biệt. Nhưng với nhiều người trẻ, khoảnh khắc đáng nhớ nhất vẫn là lúc đứng nghiêm dưới lá cờ đỏ sao vàng giữa biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Có người lặng lẽ lau nước mắt sau khi hát xong Quốc ca. Có người đứng thật lâu bên cột mốc chủ quyền để ngắm lá cờ bay giữa nền trời xanh thẳm.

"Trường Sa với những người trẻ từng đứng hát Quốc ca hôm nay sẽ mãi là một phần ký ức thiêng liêng không thể nào quên. Bởi giữa mênh mông biển trời của Tổ quốc, họ đã được nghe tiếng lòng mình vang lên cùng Quốc ca. Trong khoảnh khắc ấy, tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc cùng trách nhiệm với biển đảo quê hương đã âm thầm lớn dậy trong trái tim mỗi người".Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ, mỗi hành trình đến với Trường Sa và nhà giàn DK1 không chỉ là một chuyến đi công tác đơn thuần, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn sức mạnh dân tộc.

“Chúng tôi muốn mỗi đại biểu khi đến đây sẽ tận mắt chứng kiến cuộc sống, nhiệm vụ của quân và dân nơi biển đảo tiền tiêu, để từ đó mỗi người tự soi lại trách nhiệm của mình trước Tổ quốc”, anh Lâm nói.

Theo anh Lâm, giá trị lớn nhất mà hành trình mang lại không nằm ở những món quà hay công trình được trao tặng, mà chính là sự lan tỏa của tình yêu Tổ quốc, tinh thần trách nhiệm và ý chí hành động trong mỗi người trẻ.

“Từ Trường Sa trở về, mỗi đại biểu sẽ là một sứ giả của biển đảo. Mỗi câu chuyện được kể, mỗi bức ảnh được chia sẻ sẽ giúp đưa Trường Sa gần hơn với đất liền, để tình yêu biển đảo thấm sâu hơn vào trái tim thế hệ trẻ Việt Nam”, anh Lâm nhấn mạnh.