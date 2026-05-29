Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM có tân Chỉ huy trưởng

Ngô Tùng

TPO - Trung tá Lê Việt Hải - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thạnh An, thuộc Bộ đội Biên phòng TPHCM - được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM thay cho Thượng tá Nguyễn Văn Đĩnh được điều động giữ chức Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Châu.

Ngày 29/5, Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM.

Theo quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tá Lê Việt Hải - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thạnh An, thuộc Bộ đội Biên phòng TPHCM - được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM (Bộ đội Biên phòng TPHCM) thay cho Thượng tá Nguyễn Văn Đĩnh được cấp trên điều động giữ chức Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Châu (Bộ đội Biên phòng TPHCM).

Thiếu tướng Trần Thanh Đức trao quyết định cho Trung tá Lê Việt Hải. Ảnh: BĐBP TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Thanh Đức - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM đánh giá Trung tá Lê Việt Hải và Thượng tá Nguyễn Văn Đĩnh đã cùng cấp uỷ, Ban Chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng lực lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM trao quyết định chỉ định Trung tá Lê Việt Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM. Ảnh: BĐBP.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức yêu cầu Trung tá Lê Việt Hải trên cương vị mới được giao cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực cửa khẩu cảng thành phố trong tình hình mới.

Tại hội nghị bàn giao, Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao quyết định chỉ định Trung tá Lê Việt Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố.

